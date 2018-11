Ny rapport afslører, at der stadig findes pesticider i over halvdelen af konventionelt dyrket frugt og grønt.

Når du køber frugt og grønt i supermarkedet, kan de indeholde mere, end du umiddelbart kan se.

Over halvdelen af de konventionelt dyrkede frugter og grøntsager indeholder nemlig stadig spor af pesticider.

Det slår en ny rapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fast.

Ifølge tal fra rapporten er der fundet pesticidrester i 71 procent af de undersøgte konventionelt dyrkede frugter.

Det samme var tilfældet for 42 procent af de undersøgte grøntsager, der også er konventionelt dyrkede.

Rapporten konkluderer dog, at der på trods af fundene ikke er anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, da resterne i 97 procent af tilfældene ligger under grænseværdien.

Men der skal stadig tages hånd om de varer, der overskrider værdierne, mener Fødevarestyrelsen.

'Alle overskridelser af grænseværdierne er uacceptable. Derfor er det vigtigt, at vi håndterer fund over grænseværdien konsekvent med markedsføringsforbud,' siger Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Henrik Dammand Nielsen er dog stadig positiv over rapportens resultater.

'Med det sagt, så er det glædeligt, at stort set alle fund af pesticider i frugt og grønts er uskadelige og under grænseværdierne,' siger han.

Hos Økologisk Landsforening er man lidt mere skeptiske med de såkaldte grænseværdier.

»Grænseværdierne er jo sat ud fra den bedste viden, men det er jo ikke altid den, der er tilstrækkelig. Når der er pesticidrester i maden, så er der både den mulighed, at de kan være skadelige i sig selv og i samspil med andre stoffer - det der også kaldes cocktaileffekt,« siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan man mindske indtagelsen af pesticider, hvis man for eksempel køber dansk dyrkede æbler.

De indeholder nemlig, ifølge styrelsen, langt færre rester end de udenlandske fødevarer.

Hos Økologisk Landsforening lyder anbefalingen, at man holder sig til de økologiske varer, hvis man helt vil undgå pesticider.

Men man behøver ifølge foreningen ikke at gøre det store for at mindske indtagelsen betragteligt.

Hvis man vælger økologi, hver gang man køber æbler, hvedemel, pærer, tomater og vindruer, så kan man, ifølge foreningen, reducere indtaget af pesticider med mere end 50 procent.

/ritzau/