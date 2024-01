Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

I hvert fald kom der mindst én god ting ud af de mange brækkede arme og ben, som sidste uges hårde frostvejr resulterede i.

Ifølge TV 2 havde flere af landets skadestuer mindst 50 procent flere patienter end normalt i årets første uge.

Men selv om det er træls at få benet i gips, så havde de mange brækkede lemmer faktisk en positiv sidegevinst:

»Det er selvfølgelig ikke godt, at folk går og brækker knogler. Men nogle gange kan det være held i uheld, at man finder ud af, at der er en bagvedliggende årsag,« siger overlæge Bente Langdahl til tv-stationen.

Hun er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og overlæge på Afdeling for Hormon- og Knoglesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Her har man lige som på flere andre hospitaler på det seneste oplevet, at flere af patienterne med knoglebrud efterfølgende fik konstateret knogleskørhed.

En sygdom, som omkring 500.000 danskere lider af uden at vide det.

Derfor kan et brækket ben være det, der afslører sygdommen.

Derudover bliver flere tilfælde af knogleskørhed opdaget takket være et tilbud om scanning af folk over 50 år, som kommer ind med knoglebrug.