Temperaturerne ligger og rumsterer omkring frysepunktet denne weekend, hvor der er masser af sol i vente.

Weekenden byder på perfekte forhold for lange gåture i frostklart vejr.

Sådan lyder prognosen fra Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

- Det bliver en weekend med vinterligt og lyst vejr, der giver masser af plads til solen, siger Frank Nielsen.

Efter et par våde dage med regn, slud og sne vågner Danmark op til en skyfri og vindstille fredag morgen.

- Det bliver en frostklar morgen med rigtig kolde temperaturer, der starter ud mellem tre og fem graders frost, lyder det fra meteorologen.

Midt på fredagen kan temperaturerne svinge sig op lige over frysepunktet, men de lunere temperaturer bliver en kort fornøjelse på et par timer, før det bliver mørkt og koldt igen.

Lørdag kan blive en smule mere skyet, særligt i sydvest. Men der er de fleste steder i landet endnu en solrig dag i møde.

- Det bliver en stille og rolig dag uden meget vind. Og selv om der er lidt lette skyer nogle steder i landet, bliver det igen en ganske lys dag, siger Frank Nielsen.

Temperaturerne lørdag bliver en smule lunere med omkring to til fem graders varme.

Der bliver nattefrost igen natten til søndag på mellem to og syv minusgrader.

- Natten til søndag skal man være opmærksom på, at der kan blive dannet noget rimfrost og rimtåge, lyder det fra meteorologen.

Og så er der endnu en solrig dag i vente søndag med temperaturer omkring frysepunktet og svag vind.

- Alt i alt går vi en vinterlig weekend af den bedste slags i møde, siger Frank Nielsen.

Der er over weekenden stedvis risiko for rim- og isglatte veje, som bilister skal være opmærksom på. Men det er især i de områder, hvor der ikke er blevet saltet, at der er grund til at være særlig påpasselig, lyder det.

/ritzau/