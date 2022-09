Lyt til artiklen

Der kommer luft i Frode Fårs uld, når han bliver den første europæer nogensinde til at besøge månen.

Det skriver BBC.

Og ESA, den europæiske rumorganisation, har haft et godt øje til Frode siden 2019.

»En frode bamse prøvede en simulator, hvor tyngdekraften var ophævet. Lige siden har vi været i kontakt med ESA og det har i mange år været planlagt, at Frode skal være en del af missionen,« siger Emily Jones, som er direktør for brandet Aardmann, som står bag Frode Får.

Den uldede astronaut skal med på den kommende Artemis 1 opsending, som skulle have fundet sted for nogle dage siden.

Frode Fårs tur langt, langt væk fra bondegården så ud til at kunne ske allerede 2. september. Men endnu en brændstoflækage har udskudt affyringen på ubestemt tid.

Her sikrer han sig desuden også retten til at kunne sige, at han er det første får på månen.

Frode tager turen uden mennesker ombord, men er flankeret af blandt andet en Amazon Alexa, nogle planter og Nuser fra Radiserne.

Og den komplekse tur har krævet benhård træning og forberedelse.

Derfor har han været på træningslejr på ESA's baser, heriblandt ESTEC i Holland, som har dokumenteret Frodes træning.