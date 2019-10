Projektet "Danmark redder liv" nærmer sig mål om at sende frivillige ud til alle hjertestop i to regioner.

Hvert sekund tæller, når hjertet stopper med at slå, så hurtig førstehjælp er afgørende, når hjertestoppet rammer.

Derfor glæder det Dansk Folkehjælp, som sammen med blandt andet Region Syddanmark og Region Sjælland står bag initiativet "Danmark redder liv", at frivillige når frem ved et hjertestop i mere 8 ud af 10 tilfælde.

Det viser nye tal fra Region Syddanmark og "Danmark redder liv".

Projektet går ud på, at frivillige førstehjælpere alarmeres via en app fra alarmcentralen, når der et hjertestop et sted i en af de regioner, og hermed begiver de sig afsted for at hjælpe.

Det sker jævnligt, at de når frem før det sundhedsfaglige personale.

- Det er vigtigt, fordi vi i Danmark har gennemsnitlige responstider på omkring 11 minutter for ambulancer.

- Men når man rammes af hjertestop, så reducerer man chancen for at overleve med 10 procent for hvert minut, man ikke får hjælp. Så man skal have igangsat en livreddende førstehjælpsindsats helst inden for de første seks minutter, siger Klaus Nørlem, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Over halvdelen af de frivillige arbejder med redning professionelt til daglig, men Dansk Folkehjælp sørger for at uddanne de frivillige, som har brug for det.

Dansk Folkehjælp har som mål, at der skal frivillige ud til 99 procent af alle alarmopkald i de to regioner.

De begyndte at rekruttere frivillige i efteråret 2018 og har i dag knap 5000 frivillige tilknyttet.

Men de mangler stadig omkring 3500 frivillige i de to regioner, hvis målet skal nås.

Hos Hjerteforeningen kalder man initiativet "vanvittigt vigtigt".

- Netop fordi det går så stærkt, så kan frivillige gøre en kæmpe forskel. Og man kan ikke gøre noget forkert.

- Det er afgørende, at nogle træder til, og hvad vil du helst - brække et ribben eller dø? Så vælger man et brækket ribben, siger Betina Egede Jensen, som er chef for national indsats hos Hjerteforeningen.

Ifølge Hjerteforeningen bliver 4000 danskere årligt ramt af hjertestop uden for et hospital. 12 procent af dem overlever.

