På årsdagen for attentat i København tildeles frivillige på Udrejsecenter Kærshovedgård Finn Nørgaard Prisen.

Omkring 50 frivillige på Udrejsecenter Kærshovedgård, som driver en bred vifte af aktiviteter på centret, er onsdag i Landstingssalen på Christiansborg blevet tildelt Finn Nørgaard Prisen 2024.

Det sker på årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015.

Ifølge Finn Nørgaard Foreningen, der hvert år står for at uddele prisen, vælger de frivillige på Kærshovedgård hver uge at skabe fællesskab og gode øjeblikke, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Deres indsat bygger på medmenneskelighed og omsorg over for en gruppe mennesker, der befinder sig i en svær situation, lyder det videre.

Det er afviste asylansøgere, udvisningsdømte og mennesker på tålt ophold, som bor på udrejsecentret.

Sammen med prisen uddeles et legat på 50.000 kroner. Pengene vil blive brugt til flere aktiviteter på Kærshovedgård med inddragelse af beboerne, lyder det.

Prisen uddeles hvert år på attentatets årsdag til mennesker, der ifølge foreningen viser omsorg, skaber indhold og inddrager udsatte grupper i sunde fællesskaber.

Pia Toftdal, sekretariatschef i Finn Nørgaard Foreningen, begrunder i meddelelsen valget således:

- Vi giver prisen til de frivillige på Udrejsecenter Kærshovedgård som en anerkendelse af deres store arbejde for at møde mennesker i svære livssituationer med varme, omsorg og overskud.

Pia Toftdal tilføjer, at deres arbejde er med til at "skabe tryghed og styrke fællesskabet".

Sofie Stubkjær Hansen, frivillig leder af ungeklubben på Kærshovedgård, siger, at det kan være svært at tiltrække frivillige.

- Jeg ser derfor prisen som en stor anerkendelse af vores arbejde, tilføjer hun i meddelelsen.

Beboere på udrejsecentret har i løbet af det seneste halve år været i politiets og anklagemyndighedens søgelys.

Fem beboere blev således i august 2023 tiltalt for besiddelse af og handel med ulovlige stoffer.

Tre måneder senere - i november - foretog politiet en ransagning på stedet og fandt hash, en strømpistol, en ulovlig foldekniv og falske eurosedler.

Senere samme uge blev en beboer sigtet og varetægtsfængslet for "at forvolde fare for liv og førlighed" ved at have afgivet skud på - ifølge politiet - et værelse på centret.

Finn Nørgaard foreningen blev stiftet af Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han som 55-årig blev dræbt af Omar el-Hussein under angrebet på Krudttønden i København.

Angrebet fandt sted 14. februar 2015. Senere samme aften affyrede Omar el-Hussein også skud foran synagogen i Krystalgade. Her blev 37-årige Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.

/ritzau/