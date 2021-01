Kristine Krog Madsen kommer oprindeligt fra Kolding og skulle have været hjemme til jul, men turde ikke tage afsted af frygt for at smitte familien med corona, så hun endte med at blive på sit arbejde.

Til hverdag arbejder hun som sygeplejerske på hjerteafdelingen på Hvidovre Hospital, men det seneste års tid har hun været frivillig i coronaberedskabet på lungeafdelingen, og det kan til tider være en ualmindelig hård oplevelse, fortæller hun til Berlingske.

Presset på hospitalerne i Region Hovedstaden stiger.

Ifølge Berlingske er coronasmitten blandt sygeplejersker 70 procent højere end hos resten af befolkningen, så der er generel mangel på medarbejdere. Stemningen på gangene er alvorlig, patienter ligger med iltmasker og behøver overvågning og er med til at rykke planlagte behandlinger, ligesom operationer for kræft- og hjertesygdomme flyttes til hospitaler i andre regioner, skriver avisen.

Coronaklinik, Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup Vis mere Coronaklinik, Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup

Kristine Krog Madsen meldte sig allerede til ccoronaberedskabeti foråret og fortæller til Berlingske, hvor hårdt det er at arbejde med coronapatienter, der er langt mere uforudsigelige, end hvad hun normalt er vant til.

Når hun har sin almindelige gang på hjerteafdelingen ved hun præcis, hvad hun skal gøre i forskellige situationer, men coronavirussen er anderledes ny og uforudsigelig, og pludselig kan patienternes tilstand udvikle sig meget hurtigt til det værre.

»Vi er vant til, at det kan gå op og ned med patienterne på lungeafdelingen, men med covid sker det meget pludseligt. Det kommer konstant bag på os, hvilke patienter, der er hårdest ramt, og hvem, der ikke klarer den,« fortæller hun til Berlingske.

Hun har været på lungeafdelingen siden september. Som en af de frivillige fik hun en uddannelse i lungerne og deres funktion og blev klædt på i forhold til at pleje ccoronapatienter. Og derudover tilbyder Hvidovre Hospital også deres medarbejdere psykologsamtaler.

Kristine Krog Madsen skal efter planen tilbage til sin egen afdeling her i starten af det nye år. Det er der, hun helst vil være, men hun føler et ansvar for at hjælpe til og tilføjer til Berlingske, at det også hjalp en lille smule, at der var en lønmæssig kompensation for at hjælpe til i beredskabet.