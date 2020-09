Onsdag kom det frem, at fritidsklubben Liffen, der ligger i Lystrup, ville gennemføre en tur til Lalandia for 42 børn – også selvom myndighederne anbefaler, at den slags arrangementer bliver aflyst.

Nu får en mor skylden for, at turen er blevet aflyst.

Det skriver TV2 Østjylland.

Onsdag stod moderen, Pernille Biegel, frem i lokalmediet og fortalte, at hun var rystet over beslutningen om at gennemføre turen for børnene, der går i 5. klasse på Lystrup og Elsted Skole.

Nu fortæller den daglige leder af Liffen, Henrik Friis, at man sammen med forældrebestyrelsen har besluttet at aflyse turen, der skulle have fundet sted hen over weekenden.

Siden aflysningen har en rystet Pernille Biegel dog modtaget vrede reaktioner fra andre forældre, som giver hende skylden for den aflyste tur:

»Det har fået nogle hug, og nu er der nogle forældre, der kører hetz på mig. Jeg bliver anklaget for at være skyld i, at turen bliver aflyst, og at det er min skyld, at børnene nu er kede af det,« fortæller hun til TV2 Østjylland og forklarer, at andre børn også har sagt til hendes datter, at det er hendes mors skyld, at de nu ikke skal af sted på turen.

Hun har derfor kontaktet fritidsklubben, som ifølge Pernille Biegel har samlet alle børnene for at forklare, at det ikke er hendes beslutning, at turen er aflyst – men at det er deres.