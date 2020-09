Den kommende weekend vil 42 børn fra 5. klasser på to skoler i Aarhus hygge sig i vandrutsjebaner og bølgebade i Lalandia.

Hvert år tager fritidsklubben Liffen på tur til det kendte badeland med børn fra Lystrup og Elsted Skole nord for Smilets By.

Og det gør de også i år.

Corona eller ej.

Det skriver TV2 Østjylland.

Lalandia vil nemlig ikke returnere pengene til klubben, og derfor bliver turen gennemført, som planlagt.

Men det kommer bag på et par af børnenes forældre, som tirsdag modtog en mail fra klubben med orientering om, at turen bliver gennemført med særlige restriktioner.

Der vil eksempelvis være ekstra livreddere, der sørger for, at der ikke er for mange børn i bassinerne. Klubben lejer en ekstra bus, alle skal bære mundbind i bussen og uden for hytterne, ligesom et hold voksne vil sørge for at spritte alle overflader af i hytterne.

Men det beroliger ikke alle. Turen skal helt aflyses, mener de.

»Vi er rystede over det. Det kommer meget bag på os, at de vælger at gennemføre turen,« siger Pernille Biegel til TV2 Østjylland.

På grund af stigningen af corona-smittede anbefaler myndighederne ellers, at dagtilbud aflyser alle sociale arrangementer.

Derfor mener Pernille Biegel, at det er et forkert signal at sende til børnene, at klubben tager af sted.

Hun og fem andre forældrepar vælger at holde deres børn hjemme, men ellers møder klubbens planer opbakning fra de øvrige familier.

Lederen af fritidsklubben Liffen siger til tv-stationen, at han ikke mener, klubben gør noget forkert.

Forældrene har nemlig mulighed for at få pengene retur, hvis de ikke ønsker at sende deres børn af sted, forklarer han.

»Jeg synes ikke, vi fralægger os ansvaret, og vi har ikke mulighed for at flytte turen ifølge Lalandia. Vi giver forældrene muligheden for at få pengene retur, og så må de selv vælge. Størstedelen af forældrene ønsker at sende børnene afsted,« siger Henrik Friis til TV2 Østjylland.

Lalandia mener ikke, der er grundlag for at refundere pengene til klubben, da myndighedernes opfordring til, at arrangementer aflyses, er en anbefaling.

Derfor er badelandets regler, at man skal melde afbud 14 dage før, hvis man ønsker at afbestille.

Det er ikke første gang under coronapandemien, at det populære badeland er i modvind.

Forleden vakte det stor debat, at 750 konfirmander havde planer om at fejre Blå Mandag i Lalandia. Et arrangement, som nu er blevet udskudt til efter 4. oktober.