Udlændinge- og integrationsminister opfordrer briter bosat i Danmark til at få søgt opholdskort.

Fristen for at ansøge om fortsat opholdsret i Danmark udløber ved årsskiftet for herboende briter.

Derfor opfordrer udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) briterne til at få søgt, så de kan fortsætte deres liv i Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Mange briter lever i Danmark som en helt naturlig del af vores samfund. De bidrager i høj grad på arbejdsmarkedet og til det danske fællesskab. Det håber jeg, at de vil blive ved med, skriver Kaare Dybvad Bek i pressemeddelelsen.

Da Storbritannien forlod EU, fik briter bosat i Danmark mulighed for at søge om fortsat ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen.

Ansøgningsfristen udløb den 31. december 2021. Ikke alle fik dog søgt inden fristens udløb.

Derfor besluttede regeringen i foråret at forlænge ansøgningsfristen til den 31. december 2023.

- Det er godt, at vi har forlænget fristen, så alle dem, der ikke nåede at ansøge i første omgang, har fået en ny chance. Men man skal huske at søge, skriver Kaare Dybvad Bek.

Også den britiske ambassadør i Danmark, Emma Hopkins, opfordrer de briter, der er bosat i Danmark til at få søgt om et nyt opholdskort.

- Det er meget vigtigt, at britiske statsborgere, der bor i Danmark, handler nu for at beskytte deres rettigheder.

- Jeg vil opfordre folk til at tjekke med deres britiske venner, naboer og kollegaer for at sikre, at de har ansøgt inden årets udgang, hvis de ikke allerede har gjort det, skriver hun.

Briter, der tidligere har fået afslag på ansøgning om opholdskort, fordi de ikke levede op til betingelserne efter udtrædelsesaftalen, har ikke mulighed for at få deres ansøgning behandlet på ny.

Britiske statsborgere, der først har taget ophold i Danmark efter 31. december 2020, kan ikke søge om opholdskort, men skal søge om opholdstilladelse efter udlændingelovens regler.

Er man usikker på noget i forbindelse med ansøgningen, opfordrer den britiske ambassadør til, at man kontakter ambassaden eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

/ritzau/