Den "ekstraordinære situation" betyder, at fristen for søge videregående uddannelse via kvote 2 udsættes.

Fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 bliver udskudt med en uge.

Det fortæller uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Udsættelsen skyldes situationen med spredningen af coronavirus i Danmark.

Ansøgere bliver opfordret til at søge optagelse snarest muligt. Men fristen bliver altså udskudt en uge på grund af den "ekstraordinære situation".

Det er for at give mere tid til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

Den oprindelige frist for at søge var søndag 15 marts. Den er nu i stedet 22. marts klokken 12.

Kvote 2 er for ansøgere, der bliver vurderet på andet end deres karaktergennemsnit fra gymnasiet, når de søger ind på en videregående uddannelse.

Kvote 2-ansøgere får som regel svar på deres ansøgning i slutningen af juli, hvor kvote 1-ansøgere også får svar.

Ansøgningsfristen via kvote 1 er fortsat 5. juli klokken 12. Kvote 1 er for dem, der søger på baggrund af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Ane Halsboe-Jørgensen oplyste desuden ved pressemødet, at uddannelsesinstitutionerne arbejder på højtryk for at få løst udfordringer med eksamener.

Og at en kvart million studerende er blevet sendt hjem for at bremse spredningen af coronavirus.

Derudover lød anbefalingen, at studerende i praktik skal følge praktikstedets anvisninger.

Ved pressemødet deltog også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som orienterede om situationen på deres områder.

Torsdag aften er der konstateret coronavirus hos 674 personer i Danmark.

/ritzau/