Meldingen er klar. Frisør Kristine Aurbakken klipper kun kunderne, hvis de har et mundbind på.

Et tiltag, der skal fjerne utrygheden og frygten for at blive smittet, mens kunderne bliver klippet. Derfor bliver mundbindet altid sat forsvarligt om ørerne på Kristine Aurbakkens kunder.

»Vi kan se, at der er en smittestigning. Derfor har vi et ansvar her, og det er vigtigt, jeg tager det på mig,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg kan simpelthen ikke overskue konsekvenserne, hvis jeg gik hen og blev syg. Vi skal altså passe på hinanden, så det ikke bliver en realitet.«

Hos Frisør Aurbakken på Vesterbro har kunderne taget godt imod mundbindskravet. Ingen aflysninger i kalenderen efter det nye krav.

En af de kunder, der gladeligt tager mundbindet på imens saksen føres, er Mille Frohn. Hun har sat sig til rette i frisørstolen, og gjort sig klar til en mundbindsklipning.

»Det er overhovedet ikke ubehageligt at blive klippet med mundbindet på,« lyder meldingen fra hende.

Den eneste udfordring er mundbindets elastiske snore. Da saksen føres rundt om øret på Mille Frohn, griner hun blot og fortæller, at hvis saksen skulle smutte, har hun altid et ekstra mundbind med sig.

Visiret duggede helt til, da Kirstine Aurbakken brugte det første gang. Nu er problemet løst, efter der kom lidt luft mellem visir og ansigt via et skumgummibånd. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup Vis mere Visiret duggede helt til, da Kirstine Aurbakken brugte det første gang. Nu er problemet løst, efter der kom lidt luft mellem visir og ansigt via et skumgummibånd. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup

Kristine Aurbakken har 26 års erfaring i branchen, og har i mere end 20 år kørt salonen på Skydebanegade.

Hun kan sit erhverv, går op i kvalitet og ser ikke nogen besværligheder ved at klippe en mundbindsbærer.

»Man løfter bare snoren lidt væk fra øret, og så går det let derfra. Jeg syntes slet ikke, det er et problem, at de har det på.«

Smittetrykket er den seneste uge steget igen. Udbrud i Aarhus i det somaliske miljø, og et stigende antal unge med smitten, har fået alarmklokkerne til at ringe.

Derfor kan mundbindskravet i salonerne være en tendes på vej, hvor flere og flere vælger at beskytte dem selv og deres faste frisør.

Kristine Aurbakken melder heldigvis, at frisører generelt har undgået smitte.

Hun mener dog, at et krav om mundbind kan give tryghed i det daglige arbejde, selvom det kan være grænseoverskridende at bede kunderne om at have det på.

»Vi er som frisører meget kundemindede, og det er altid dem, der skal have det godt. Det har vi bare ikke, hvis vi hele tiden skal gå og frygte at smitte hinanden,« siger hun.