Tirsdag blev det igen muligt for danskerne at gå til frisøren og få 'rykket ørerne', men selvom det for særligt frisørerne er en glædens dag, så er det ikke helt uden malurt i bægeret.

For rollen som en slags 'coronapoliti', der skal tjekke kundernes vaccinepas, er langtfra noget, der lyder besnærende hos mange af landets frisører.

»De ved, at det er prisen for at få lov til at åbne, men det er ikke en rolle, de er glade for,« fortæller Connie Mikkelsen, formand for de selvstændige danske frisører i forbundet DOFK.

Hun fortæller, at forbundet har modtaget adskillige henvendelser fra deres medlemmer, der har svært ved at skulle være »statens forlængede arm«, som skal tjekke, om kunden er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet med corona inden for 12 uger.

»Det er noget, som vi hører fra mange. Det er uvant for frisører, og man skal huske på, at mange frisører har en meget tæt relation til deres kunder. Det kan være kunder, som de har haft i mange år, og som måske mener, at det i forvejen er en indgriben i deres privatliv,« siger Connie Mikkelsen og tilføjer:

»Og så skal frisøren tjekke dem og beslutte, om de må blive klippet eller ej.«

Hun peger samtidig på, at der kan være en usikkerhed for mange frisører, hvis de har kunder, som ikke kan tåle at få foretaget en coronatest. Det skal man ifølge Connie Mikkelsen som kunde ikke dokumentere for frisøren, og frisøren kan således risikere en bøde for ikke at tjekke coronapasset.

Frisør: Jeg bryder mig virkelig ikke om det

Randi Mikkelsen og Salon Skovvang i Vejen er en af de mange frisører, der har svært ved at agere 'coronapoliti', når hun skal tjekke sine kunder.

»Jeg synes, det er mega grænseoverskridende at skulle tjekke det,« indleder hun, da B.T. fanger hende på telefonen, få timer efter hun åbnede sin salon igen efter at have været lukket i flere måneder.

Frisøren Randi Mikkelsen Foto: Privatfoto Vis mere Frisøren Randi Mikkelsen Foto: Privatfoto

»Jeg kender mange af mine kunder, og jeg ved, at de gerne vil passe på mig, men jeg bryder mig virkelig ikke om det. Jeg kan næsten ikke få øjnene ned i deres telefoner, når jeg skal gøre det,« siger hun videre.

Heldigvis har reaktionen fra kunderne været fin, fortæller Randi Mikkelsen. Mange af de kunder, som hun har klippet tirsdag formiddag, da B.T. taler med hende, er faste kunder.

Så de har stået klar med papir eller telefon for at dokumentere, at de var 'coronafri'.

»Men den kunde, jeg har i stolen nu, havde bøvl med at logge ind med sin app, så hun kunne vise, at hun var færdigvaccineret. Så står man jo og bruger tid på det. Det bør ikke være os, der skal stå og lege coronapoliti,« siger Randi Mikkelsen.

Hun tilføjer, at det også kan være et problem blandt den ældre del af befolkningen, når de skal fremvise deres coronapas.

»Og det er virkelig synd for dem. De har svært ved alt det her, og jeg har da også nogle kunder, der har meldt fra, indtil det bliver lidt mere almindelige tider igen.«

Randi Mikkelsen understreger dog, at hun er glad for, at hun endelig har fået lov til at åbne sin salon igen – også selvom hun skal lege 'coronapoliti'.