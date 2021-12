Nordjyske frisører åbner salonerne for udsatte og økonomisk trængte.

»Jeg kommer selv fra en familie, hvor vi fik en masse ud af julehjælpen. Jeg var glad for den håndsrækning, jeg fik. Den gjorde, vi havde en god jul,« fortæller Emma Maltesen, der lige har åbnet frisørsalon La' Belle i Støvring.

Derfor åbner hun sin salon for økonomisk trængte den 22. og 23 december.

»Jeg ved, en klipning kan være svært for familier at prioritere generelt. Folk, der ikke har mange penge mellem hænderne, har ikke økonomi til at prioritere sig selv. Og det er synd, for jeg kan se på dem, der er gode til at komme afsted, at det giver en glæde,« siger Emma Maltesen.

Hos Hair By Gashi i Aalborg kan udsatte borgere få en gratis klipning 24. december foruden lidt at spise og tøj.

Og hun er ikke den eneste nordjyske frisør, der åbner salonen for økonomisk trængte.

Hos Hair By Gashi i Aalborg er der gratis klipning, mad og tøj 24. december.

»Jeg holder ikke selv jul, fordi jeg er muslim. Men jeg er opdraget til, at man skal hjælpe dem, der har brug for det. Sådan en klipning, og den samtale, man har undervejs, kan virkelig gøre en forskel,« siger indehaver Granit Gashi.

Det er tredje gang, han klipper udsatte borgere. Sidste år blev det udskudt på grund af Corona, og klipningen foregik udenfor værestedet Parasollen på Boulevarden i Aalborg.

Men denne gang er det altså inde i salonen.

»Sådan en klipning gør, at de føler sig værdsat og set. Og vi vil gerne give de udsatte en god oplevelse i salonen,« lyder det fra Granit Gashi.

Han byder velkommen den 24. fra klokken ni om morgenen og indtil, den sidste 'kunde' er færdig.