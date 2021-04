Det kæmpe smil, som udsigten til genåbningen den 6. april havde givet frisør Yvonne Raun, er afløst af gråd og en følelse af magtesløshed.

Onsdag blev det nemlig besluttet, at liberale erhverv i fem kommuner alligevel ikke må åbne den 6. april. Årsagen er for høje smittetal.

Det gælder Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe, hvor Frisør Savannah, der er ejet af Yvonne Raun, ligger.

»Jeg tudbrølede. Jeg er meget berørt af situationen. Jeg ved slet ikke, hvordan vi skal klare os igennem det her,« fortæller hun, mens stemmen knækker.

Regeringen undergraver deres eget coronapas fuldstændig. Yvonne Raun, ejer Frisør Savannah

»Vi tror jo ikke på noget, de (Regerigen, red.) siger mere. Hvis de kan melde sådan noget her ud efter lukketid op til påske, så har vi jo ikke en chance.«

Yvonne Raun må nu vente til foreløbig den 11. april med at åbne sin forretning.

Beslutningen om udskydelsen er truffet, efter at Epidemikommissionen har regnet på smitten i de pågældende kommuner.

Kommissionen har fundet ud af, at kommunerne - efter der er justeret for antal test - tirsdag havde et incidenstal på mere end 150, og derfor må de liberale erhverv ikke genåbne.

En beslutning som Yvonne Raun er meget uforstående overfor.

»Regeringen undergraver deres eget coronapas fuldstændig. Hvad skal vi med det, hvis man ikke kan regne med, at en negativ test fra borgere og ansatte er nok,« spørger hun.

Og hun bliver bakket op af brancheforeningen SMVdanmark, der er organiserer små og mellemstore virksomheder.

»De fjerner jo værdien af deres eget coronapas. Hvis det virker, så giver det ikke mening, at de ikke må åbne. Hvis ikke det virker, giver det ingen mening, at frisører og restauranter skal bruge det,« siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør, til TV 2.

Partierne bag genåbningsaftalen har også lavet en delaftale, der automatisk vil indføre restriktioner i kommuner, hvis det testkorrigerede incidenstal kommer over 200 fra d.12 april.

Yvonne Raun i frisørstolen i sin salon Frisør Savannah i Gladsaxe. Mens frisører i næsten hele landet vender tilbage til saks og shampoo den 6. april, må Yvonne Raun vente lidt endnu. Vis mere Yvonne Raun i frisørstolen i sin salon Frisør Savannah i Gladsaxe. Mens frisører i næsten hele landet vender tilbage til saks og shampoo den 6. april, må Yvonne Raun vente lidt endnu.

Derudover vil der være mulighed for automatiske nedlukninger helt ned på sogneniveau, hvis et sogn har et incidenstal over 400 per uge, der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage, og positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Men med udskydelser og nedlukninger følger menneskelige og økonomiske konsekvenser.

»Det har mega psykiske konsekvenser. Vi har været oppe og helt nede igennem flere måneder nu. Det er bare mega hårdt. Vi har heller ikke flere penge. Vi har søgt hjælpepakke, men har ikke modtaget noget endnu,« forklarer Yvonne Raun.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle kunderne, som har en tid i den uge, hvor vi nu skal forlænge nedlukningen. Vi er jo fuldt booket fra morgen til aften i to måneder.«

Situationen hos den lille salon i Gladsaxe kommune er så presset, at Yvonne har overvejet at køre ud til kunderne, hvilket hun gerne må.

»Man føler sig jo magteløs. Jeg er ikke typen, der bryder eller går imod reglerne, men jeg skal jo have nogle penge på kontoen. Så selvom jeg ikke synes, det er en god ide, har jeg overvejet det.«

Derudover overvejer hun en helt anden og mere kreativ løsning.

»Det kan være vi kan leje et telt og klippe kunderne der,« fortæller hun og afslutter sætningen med et lille grin.

Mest af alt, håber hun bare på forstående kunder:

»En bøn må lyde: Vent på din frisør må åbne. Vi har virkelig brug for din støtte.«