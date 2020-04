I 32 år har Preben Højer drevet sin frisørsalon Frisør Preben i Bagsværd.

Nu har salonen været tvangslukket i fire uger på grund af coronakrisen.

Det er mere end rigeligt, mener Preben Højer.

»Folk er fornuftige, og jeg mener, at det er forsvarligt at åbne op nu. Jeg er 100 procent klar til at åbne,« siger han.

Preben Højer har frisørsalon i Bagsværd nord for København. Han håber sammen med sin kollega Terese Møller, at hans frisør snart kan åbne. Foto: Foto: Preben Højer Vis mere Preben Højer har frisørsalon i Bagsværd nord for København. Han håber sammen med sin kollega Terese Møller, at hans frisør snart kan åbne. Foto: Foto: Preben Højer

Han fortæller, at hans omsætning gik i nul, da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned den 11. marts. Siden har han tæret på egenkapitalen, men den er ved at være brugt.

»Mette Frederiksen skal til at åbne. Jeg kan holde en måned endnu. Så begynder det at gøre ondt. Så må jeg begynde at tære på min pension,« siger Preben Højer, der klipper de lokales hår sammen med frisør Terese Møller.

Frisør Preben står langt fra alene med sit nødråb til Mette Frederiksen.

Tirsdag aften indledte regeringen forhandlinger med Folketingets partier om en gradvis genåbning af erhvervslivet.

Fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, lyder der en klar og kraftig opfordring til Christiansborg om at prioritere de små tvangslukkede virksomheder som netop frisører, massører, caféer og restauranter samt små butikker placeret i storcentre.

»Selv om der er sendt hjælpepakker ud til de tvangslukkede virksomheder, har de små virksomheder ikke meget af stå imod med,« siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark, og henviser til hjælpepakkerne bestående af kompensation for husleje og delvis lønkompensation.

»Pengene fosser ud af kassen, fordi de ikke har nogen indkomst, men stadig betaler en del af lønnen til deres hjemsendte medarbejdere. Mange vil gå konkurs, hvis der ikke snart bliver lukket op,« tilføjer han.

Mette Frederiksen sagde på sit pressemøde tirsdag, at hun og regeringen vil prioritere danske arbejdspladser og lønmodtagere i den forsigtige genåbning af erhvervslivet. Jakob Brandt krydser fingre for, at statsministeren havde hans medlemsvirksomheder i tankerne.

»Men jeg har mine bange anelser. I den klassiske socialdemokratiske ordbog betyder det de store virksomheder med mange lønmodtagere,« siger han.

»Men det er de små og mellemstore virksomheder, der er mest konkurstruede. De store virksomheder har ofte mere at stå imod med og kan bedre gå i banken og få et lån og komme igennem krisen på den måde. Hvis de små virksomheder går konkurs nu, vil mange af dem aldrig komme tilbage.«

Jakob Brandt illustrerer sin pointe med et eksempel:

»Hvis du som selvstændig frisør har brændt nallerne voldsomt, vil du ikke løbe den risiko at have ansatte igen. For eksempel vil en mellemstor frisørsalon med 10 ansatte, der går konkurs, åbne op igen som enkeltmandsvirksomhed på den anden side af krisen, og så står 10 frisører altså uden job.«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fået noget at spekulere over. Frisører og restauranter er nemlig pressede af coronakrisen. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) har fået noget at spekulere over. Frisører og restauranter er nemlig pressede af coronakrisen. Foto: Philip Davali

Frisør Preben Højer fortæller, at han vil tage sine forholdsregler i tilfælde af, at der bliver åbnet. Blandt andet ved kun at have to kunder ad gangen.

»Så vil jeg kunne overholde reglerne for afstand. Vi har plads nok til, at der kan være tre til fire meter mellem kunderne,« siger han.

Preben Højer har også en anden grund til, at han vil åbne.

»Jeg savner en helt almindelig hverdag,« siger han.

De politiske forhandlinger om den delvise åbning af erhvervslivet ventes at forsætte de kommenede timer og dage.