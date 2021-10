»Det er nok det mest akavede og grænseoverskridende, jeg har gjort, og det siger ikke så lidt, for jeg er ellers meget udadvendt.«

Sådan siger frisør Tanja Brinck Bentzon, efter hun i anledning af Lyserød Lørdag den 9. oktober ville afholde en auktion til fordel for Kræftens Bekæmpelse og Støt brysterne.

Alt var ellers klar.

De lokale aviser havde forud for arrangementet skrevet om indsamlingen. De frivillige var klar, og flere af dem havde fået farvet håret lyserødt i dagens anledning.

Flere af de frivillige havde fået farvet håret lyserødt for at markere Lyserød Lørdag. Foto: Brinck Bentzon Studio

Men da klokken blev 13, var intet, som hun havde tænkt.

»Jeg havde en forestilling om, at der ville stå en skare af 20 til 30 personer.«

Det gjorde der bare ikke. Ikke én var mødt op foran frisørsalonen Brinck Benzon Studio i Middelfart.

Hun måtte derfor tage alternative metoder i brug.

Brinck Bentzon Studio havde også sørget for lyserøde kager, da de indsamlede penge til Kræftens Bekæmpelse på Lyserød Lørdag den 9. oktober. Foto: Brinck Bentzon Studio

Som frisør er Tanja Brinck Bentzon ofte vidne til en stor del af folks liv.

»Jeg har haft mange kunder hvor jeg skulle kronrage dem i forbindelse med et kræftforløb. Og hos mange kvinder kan det næsten være det sværeste, at man mister håret, fordi det så bliver synligt, at man er syg,« siger Tanja Brinck Bentzon.

Så for at støtte de mange kvinder, der har kæmpet med brystkræft, arrangerede hun en auktion.

Men uden folk til at byde, ville det blive svært at komme af med de 32 donerede sponsorgaver, som hun havde skaffet.

»Så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg nu?«

Forud for arrangementet havde hun også annonceret en Facebook-live, så folk kunne sidde hjemmefra og byde på gaverne.

»Så jeg kunne ikke trække den for længe.«

Som det kan ses i videoen ovenfor, gik hun derfor live på Facebook og råbte folk op i hendes børns lyserøde mikrofon, mens flere frivillige var på jagt efter folk, der kunne byde på alle auktionens lyserøde sager.

I anledning af Lyserød Lørdag og indsamlingen havde Tanja Brinck bentzon også sørget for en lyserød ellert som blikfang foran salonen. Foto: Brinck Bentzon Studio

»Så gik der nogle forbi – en tidligere nabo – og så sagde jeg, at de skulle stoppe af ren og skær medlidenhed med mig,« siger hun i et grin.

»Der var en, der kom forbi og sagde 'Jeg vil sgu ikke byde på noget, men du får 100 kroner for indsatsen.'«

En af dagens helt store helte var dog en anden tilfældig forbipasserende.

»Jeg skylder Kjeld og hans kone en evig tak. Jeg kender ham ikke, men han blev stående, og det endte med, at han bød på det hele.«

Med hjælp fra Kjeld lykkedes det alligevel at få en stor pose penge sendt afsted til Kræftens Bekæmpelse.

Alle klipninger var om formiddagen gået ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse og med auktionen og salg af kaffe, kage og lyserøde balloner kunne Tanja Brinck Bentzon tælle 9.160 kroner, da dagen var omme.