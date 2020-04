Håret er nået langt ned over ørerne. De grå hår vælter frem i skilningen.

Er du en af de mange, der savner det jævnlige besøg hos frisøren, så må du væbne dig med tålmodighed lidt endnu. Du skal i hvert fald ikke give efter for fristelsen og få frisøren til at klippe dig hjemme hos dig selv.

Sådan lyder opfordringen fra en københavnsk frisør, som er bekymret over kunder, der forsøger at benytte et hul i loven til at få en professionel hjemmeklipning.

»Kunderne er frustrerede... og langhårede. Men smittefaren er jo gevaldig stor i folks private hjem, og tænk hvis man så klipper fire-fem stykker om dagen,« siger frisør Jan Larsen fra salonen Moro by Larsen til TV2 Lorry.

Nogle kunder forsøger at få deres frisør til at klippe den derhjemme under coronakrisen, men det advarer flere fagfolk nu imod.

Ud over smittefaren peger Jan Larsen også på, at muligheden for at få lønkompensation fra staten forsvinder, hvis medarbejderne arbejder under lukningen.

»Frisører, massører og tatovører skal lukke.«

Sådan sagde Mette Frederiksen på pressemødet, da hun 17. marts lukkede store dele af landets serviceerhverv i kampen for at hindre spredningen af coronavirus.

Samtidig lukkede hun også restauranter, cafeer, storcentre og en lang række andre forretninger, hvor kunder og personale er tæt på hinanden.

Dagen efter var det altså slut med at få farvet de grå hår eller klippet krøllerne hos en fagmand eller -kvinde, og mange har siden forsøgt sig med hjemme-studsninger og trimmeren.

Men det er faktisk stadig lovligt for frisører at klippe kunderne i deres hjem, skriver TV2 Lorry og henviser til politiets hjemmeside.

Ifølge Jan Larsen er der flere frisører, der gør det, men han mener, det er en farlig situation på grund af faren for smittespredning.

Det er man enige i hos Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (Dofk), hvor formand Connie Mikkelsen er bekendt med situationen. Organisationen har derfor kontaktet myndighederne for at få reglerne ændret, så der kan komme et totalt forbud.