Da Mette Frederiksen for anden gang på et pressemøde sagde, at det ikke længere er tilladt for blandt andet frisører at holde deres saloner åbne, besluttede Nanna Kiel, at hun var nødt til at gøre noget.

»Fra i morgen begynder jeg at køre ud til jer og lave jeres skønne hår. Jeg kører ud lige så længe, vi er lukket ned i salonen,« skrev hun på Facebooksiden for sin frisørvirksomhed 27. december.

Hun har intet andet valg, fortæller hun, da B.T. taler med hende.

Det er nemlig ikke alle, der har mulighed for at benytte tilbuddet om en støtte fra regeringens hjælpepakker. Hvis du har oprettet din virksomhed efter den 1. marts 2020, så indgår du ikke i den gruppe, der kan søge om kompensation.

»Jeg har ikke anden mulighed. Jeg ikke kan få nogen kompensation og har derfor ingen indkomst,« siger Nanna Kiel.

Hun åbnede sin frisørvirksomhed i slutningen af juli 2020, og det har hun investeret en del penge i.

»Jeg havde ikke forventet, at der blev lukket ned på den her måde igen. Derfor tænkte jeg, at det godt kunne lade sig gøre,« siger Nanna Kiel og fortsætter:

»Hvis jeg ikke kører ud og klipper, så er jeg nødt til at gældsætte mig selv.«

Og med at barn på kun halvandet år, så ser hun det ikke som en mulighed ikke at arbejde. Havde hun ikke haft sin datter, så havde hun måske taget det modsatte valg, forklarer hun.

Selvom Nanna Kiel har skrevet i sit opslag på Facebook, at hun er nødt til at besøge sine kunder for at holde sin virksomhed kørende, så har det affødt en del negative reaktioner.

»De har skrevet, at jeg er egoistisk og ukollegial. Flere synes, at jeg skal tænke over, at jeg kører rundt og spreder smitte,« fortæller hun og forklarer, at hun bliver testet næsten hver dag og bruger værnemidler for at beskytte sine kunder.

Heldigvis for Nanna Kiels økonomi, så har mange af hendes kunder taget imod tilbuddet. Hun har næsten fuldt booket lige nu.