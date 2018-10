Forældre følte, at de blev presset, krænket og hjernevasket af den nordjyske friskole Skolen.com.



En meditationsguru, der er gift med skolens leder, blander sig i dagligdagen på den nordjyske friskole Skolen.com. Det siger en række forældre til tidligere elever på skolen til Radio24syv.

Sammenblandingen karakteriseres som "dybt uetisk" af professor Niels Egelund.

Når forældre melder deres børn ind på Skolen.com, får de ellers at vide, at meditationscenteret Munach, der deler adresse med skolen og er ejet af skolelederens mand, ikke har noget med skolen at gøre.

Men det har den i høj grad i den virkelige verden, ifølge 10 familier, Radio24syv har talt med.

”De hjernevasker os til at tro, at deres fremgangsmåder er de rigtige,” siger Morten Adamsen, der har haft to børn på Skolen.com, til Radio24syv.

Lederen af Skolen.com hedder Kristina Holt, og hendes mand Jørgen Høher ejer meditationscenteret Munach. Når forældre oplever, at deres børn kommer bagud fagligt eller ikke trives på skolen, så er skolelederens løsning, at de skal have en meditations-session med Jørgen Høher, fortæller flere forældre til tidligere elever på Skolen.com til Radio24syv.

”Vi havde problemer med vores datter og spurgte ind til, om vi skulle tale med Familiehuset i Norddjurs Kommune. Men skolen sagde, det ikke var en god ide. Vi skulle i stedet have meditationer med Jørgen,” fortæller Christine Storgaard, der har haft tre børn på skolen, til Radio24syv.

Hun oplevede det sådan, at skolen pressede familien til at bruge penge på meditations-sessions hos skolelederens mand Jørgen Høher, som flere af forældrene betragter som en form for meditationsguru.

Flere forældre fortæller til Radio24syv, hvordan skolelederens mand og meditationscenteret blander sig i dagligdagen på Skolen.com:

”Vores børn blev diskuteret med Jørgen Høher uden vores samtykke. Vi opdagede, at Jørgen Høher havde skrevet til skolelederen, hvordan de ansatte skulle meditere med vores barn. De skulle meditere på, at hun var en forkælet lille prinsesse,” fortæller Pil Maagard, der har haft to børn på skolen, til Radio24syv.

Mette Mandix, der ligeledes har haft to børn på Skolen.com, fortæller om en episode, hvor Jørgen Høher havde mediteret med hendes dreng uden forældrenes samtykke:

”Vores dreng var meget udadreagerende. En dag fik han et flip, og skolens løsning var at holde fast i ham og bære ham hjem til Jørgen Høher. Her tog de vist strømperne af ham – imens Jørgen mediterede overfor ham,” fortæller hun til Radio24syv.

Professor Niels Egelund tager afstand til den måde, skolen ifølge forældrene drives på:

”Det er helt urimeligt, at man blander skole og meditationscenteret sammen. Det er dybt uetisk, hvis forældrene føler sig pressede til at tage meditationer. Jørgen Høher må slet ikke blandes ind i arbejdet med børnene,” siger Niels Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, til Radio24syv.

Undervisningsministeriet fører i øjeblikket tilsyn med Skolen.com, der har eksisteret siden 2009, fordi de har modtaget en række underretninger fra bekymrende forældre.

Skoleleder Kristina Holt har over for Radio24syv ikke ønsket at udtale sig, før ministeriet har afsluttet sin undersøgelse af skolen.