Fisk, fisk og atter fisk.

Selvom coronakrisen raser over landet og går hårdt ud over mange danske virksomheder, så er der også noget, der tyder på, at danskerne forstår, at det er vigtigt at støtte de lokale - i hvert fald i Randers.

For hos fiskehandler Telling på Randers Havn har der de seneste dage været masser af kunder, der alle skal have handlet til påskefrokosten.

Onsdag var Randers Amtsavis således på besøg hos fiskehandleren, hvor det vrimlede med kunder, og hvor køen var lang - også fordi der var god forståelse for sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og der derfor var flere meter mellem hver kunde.

Men hvad skal de mange kunder så have med hjem fra fiskehandleren, tænker du måske.

»Jamen, det er lidt af det hele. Fiskefileter, jomfruhummer, varmrøget laks, koldrøget laks, sild, hamburgerryg, bacon, pølser. Alt til påskebordet,« fortæller ejer Bent Telling til Randers Amtsavis.

Og det er altså selvom coronakrisen for alvor har gjort det vanskeligt at drive forretning. For godt nok har han kunnet mærke det en smule på salget i hverdagen, men når højtiderne kommer, så er kunderne der også, fortæller han.

Faktisk havde Bent Telling så travlt, at han ikke havde tid til at lave et interview over telefonen med lokalavisen, der altså i stedet måtte troppe op i butikken, hvis de ville snakke med ham.