Siden marts har et »betydeligt« antal naboer til letbanestrækningen i Odense klaget over støj og vibrationer.

Derfor har Odense Letbane fået foretaget nye kontrolmålinger i TBT-området, hvor der rigtignok er en række overskridelser af både vibrationer og lavfrekvent støj, når letbanetog passerer.

Det fremgår af nye målinger, som økonomiudvalget onsdag blev orienteret om.

»Vibrationer ved nærmeste skinne viser overskridelser i cirka 62 procent af passagerne.«

»Tallet er markant lavere ved fjerneste skinne. I forhold til lavfrekvent støj er der overskridelser imellem 24 og 38 procent af passagerne,« står der i orienteringen.

Resultatet betyder, at der er brug for en række opfølgende kontrolmålinger på ti udvalgte adresser.

Dem, der er blevet foretaget indtil videre er nemlig af »ikke-videnskabelig karakter.«

Alligevel har Odense Letbane allerede nu en idé om, hvad der er skyld i generende støj og vibrationer, takket være et samarbejde med det uafhængige hollandske ekspertfirma, Dekra.

Et firma med speciale i at analysere mødet mellem hjul og skinne.

»Én af de foreløbige konklusioner er, at der er for meget smøring til stede ved letbanevognenes hjul, hvilket påvirker kontakten mellem skinne og hjul, så der opstår flader på hjulet ved opbremsning.«

»Netop fladerne er den primære årsag til oplevelsen af rumlen i nabobygningerne,« står der blandt andet i orienteringen.

Odense Letbane har endnu ikke modtaget den færdige rapport, men vurderer, at det nu er sikkert at konstatere tre ting.

For det første, at letbanen overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj.

For det andet, at der skal foretages nye kontrolmålinger på ti udvalgte adresser.

Og for det tredje, at der skal foretages tekniske justeringer med henblik på at begrænse støjniveauet. Særligt med fokus på hjul og skinnesmøring.

Samtidig erkender man, at der er kørsler, hvor støj- og vibrationsniveauet både er for højt og formentlig også på den forkerte side af de anbefalede værdier.