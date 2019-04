Det har ikke været muligt for Fynbus at finde den chauffør, der i sidste uge var omdrejningspunktet i et meget omtalt læserbrev.

Man har ellers ledt efter ham, men det er ikke lykkedes at identificere ham.

Sådan lyder det i et svar fra Fynbus' kommunikationschef Martin B. Krogh til Fyens Stiftstidende.

Forfatteren bag læserbrevet var den 17-årige Frida Harndahl Andersen, der studsede over det, hun hørte, da hun i slutningen af marts sad i en bus fra Fynbus på vej hjem fra sit gymnasium på Fyn.

På et af de første stop på ruten trådte der ifølge Frida en ældre, dansk mand ind. Han ville betale for sin billet med en 50'er, men det er ikke muligt at betale med sedler i bussen.

Alligevel valgte buschaufføren at lade manden køre med uden billet.

Et par stop senere udspillede nogenlunde samme situation sig igen. En mor med tørklæde kom ifølge Frida ind i bussen med sine to børn - en dreng og en pige. Drengen kunne ikke få sit rejsekort til at virke, så moderen forsøgte at betale en billet med en 100-kroneseddel.

»Buschaufføren sagde til moderen, at det ikke kunne lade sig gøre at betale med 100-kronesedlen. Han sagde til hende, at de måtte stige af bussen, fordi han også holdt i vejen for andre biler,« fortalte Frida til B.T. i sidste uge.

Drengen fandt dog til sidst nogle mønter i sin lomme, men han manglede fire kroner for at have det fulde beløb til en billet. Det var ifølge Frida ikke godt nok for chaufføren, og Frida - der er politisk aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom - endte selv med at finde en fem-krone og betale for resten af drengens billet.

Efterfølgende skrev hun et læserbrev om episoden i Fyens Stiftstidende, og til B.T. forklarede hun, at hun ikke skrev det for at udstille buschaufføren, men for at oplyse folk om, at det ikke er i orden at forskelsbehandle på den måde.

Til B.T. oplyser Fynbus' kommunikationschef, at årsagen til, at man ikke har kunnet frem til buschaufføren, er, at man ikke har kunnet få præcise nok informationer og detaljer fra Frida - som dag, tid og sted - til at kunne finde frem til buschaufføren.

Derfor har man i stedet sendt en mail ud til alle chaufførerne.

»Vi har gjort det, vi altid gør, når vi ikke kan gøre noget konkret, og det er i stedet at skrive ud til alle chaufførerne og minde dem om, hvordan man er buschauffør hos Fynbus,« forklarer Martin B. Krogh, der i sit svar til Fyens Stiftstidende slår fast, at der 'ikke skal herske nogen tvivl om, at alle er velkomne i Fynbus'.