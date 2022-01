Tilliden er væk, og 3F-formand Per Christensen er uværdig til at fortsætte på posten som Danmarks største tillidsmand.

Sådan lyder det nu fra egne rækker i 3F.

Sinem Demir er medlem af bestyrelsen i 3F København, og hun kan ikke se, at Per Christensen kan fortsætte som formand for Danmarks største fagforbund, efter B.T. har afsløret, at han gennem en lang årrække har udnyttet sin formandspost til at bedrage en række kvinder og deres familier i et vildt dobbeltliv med to sæt svigerfamilier og to sæt papbørn.

Sinem Demir kalder Per Christensen en 'serieløgner', der har misbrugt sin position som 3F-formand til sit bedrag.

»Det fremgår jo klart af B.T.s artikel, at der ikke bare er tale om et sidespring eller en affære i privatlivet. Det ser jo ud til, at han systematisk og overlagt har valgt at bedrage flere mennesker og hele familier i flere år. Det siger noget om hans karakter. Det gør ham utroværdig, og man kan ikke være utroværdig og have Danmarks største tillidspost i Danmarks største fagforening,« siger hun.

Hun mener ikke, at der er tale om en privat sag, som medierne burde have ladet ligge.

»Nej, det er ikke privat. For ifølge B.T.s artikel har han brugt sit hverv som fagforbundsformand til at skaffe sig adgang til en lejlighed, og han har misbrugt navngivne socialdemokratiske ministre i sine løgne og sit dobbeltliv,« siger Sinem Demir og tilføjer:

»Så han har i den grad blandet sin position som formand sammen med sit privatliv. Hvis han havde haft et almindeligt job som tjener, som jeg har, ville han jo ikke have kunnet bruge dækhistorier om, at han var til forhandlinger med klimaministeren i Norge, hvilket så heller ikke passede.«

Forbundsformand for 3F Per Christensen har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt, der hører til i et normalt parforhold. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Forbundsformand for 3F Per Christensen har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt, der hører til i et normalt parforhold. Foto: Niels Christian Vilmann

Selv hvis Per Christensen ikke havde brugt sin position som forbundsformand til sit bedrag, mener Sinem Demir, at bedraget i sig selv er så ekstremt, at Per Christensen er uværdig som formand.

»Jeg synes ikke, han er troværdig, og han er ikke person, man kan have tillid til, når man igennem så mange år kan bedrage så mange mennesker. Det er jo ikke bare en affære, han har haft. Jeg ser gerne en ny forbundsformand.«

3F skal vælge formand til efteråret. Lige nu har Per Christensen ingen modkandidater.

»Jeg håber, at han trækker sig inden valget. Jeg har fået henvendelser fra ansatte i 3F og tillidsrepræsentanter, der mener det samme som mig,« siger hun og understreger, at hun udtaler sig på egne vegne.

»Jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal organisere nye medlemmer til en organisation, hvor der sidder en utroværdig person som forbundsformand.«

B.T. har bedt klima- og energiminister Dan Jørgensen om en kommentar, da han optræder i en af Per Christensens løgnagtige dækhistorier.

Ministeriet har tidligere oplyst til B.T., at Dan Jørgensen ikke har været til klimaforhandlinger i Norge, som Per Christensen fortalte i en af sine dækhistorier.

Dan Jørgensen har derudover ingen kommentarer, oplyser han gennem sin presseafdeling,

B.T. har også bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om en kommentar, da også han indgår i en af Per Christensen dækhistorier.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Hummelgaard.