I 2040 vil hver tredje have svær overvægt. Medicinsk behandling kan give vægttab, men ikke knække kurven. Hjælp på vej til børn og unge fra nyt center.

Siden 2000 har antallet af danskere med svær overvægt kendt én vej: opad.

I fremtiden kan for mange kilo blive en følgesvend for endnu flere, viser en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Mens hver femte i Danmark i 2021 havde svær overvægt, vil det i 2040 være cirka hver tredje.

- Vi bygger data på, hvordan danskernes vægt og højde har udviklet sig de seneste tyve år, siger professor på instituttet Janne Tholstrup.

- Det lyder voldsomt, men tallene svarer nogenlunde til de internationale fremskrivninger, der er lavet for nylig.

Holder fremskrivningen stik, vil 32,6 procent af kvinder og 30,8 procent af mænd i 2040 have svær overvægt.

Det seneste år er midler som Wegovy kommet på markedet som en hjælp til vægttab.

Medicinen får dog sandsynligvis ingen betydning for udviklingen, da den ikke er forebyggende, siger Janne Tholstrup.

På Nationalt Center for Overvægt peger professor og centerleder Jens Meldgaard Bruun på, at det med fremskrivningen for øje er afgørende at udvikle nye forebyggende indsatser over for børn.

- Kan vi bremse børnene, kan vi bremse udviklingen. Det er ikke lykkedes nogen steder i verden, og desværre er vi også i Danmark på næsten bar bund i forhold til, hvad der skal til.

- I mange år har vi haft fokus på enten kost eller motion. Det ved vi ikke virker. Overvægt er meget mere komplekst, så vi skal udvikle nye og formentlig også strukturelle indsatser siger han.

For at bidrage til det åbnede Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden i 2023 Center for Sundt Liv og Trivsel.

Her siger administrerende direktør Morten Grønbæk, der tidligere har været direktør på Statens Institut for Folkesundhed, at hvis ikke der gøres noget, er fremskrivningen sandsynlig.

- Den ligner udviklingen fra USA - bare med nogle års forsinkelse.

Til Danmarks fordel taler, at overvægt ikke er udbredt blandt helt små børn. Overvægt støder typisk til i skolealderen, og derfor fokuserer et af centrets første projekter på at sætte bredt ind over for skolebørn.

- Hidtil har vi haft mange enkeltstående indsatser med for eksempel motion og forsøg på at få børn og unge til at spise mere frugt og grønt. Men det har ikke battet nok i forhold til vægtudviklingen.

- Nu vil vi gøre det på flere parametre, hvor det også handler om blandt andet skærmtid, søvn og om at cykle til skole.

Projektet vil involvere en håndfuld kommuner.

/ritzau/