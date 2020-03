Borgmesteren i Lolland Kommune mener, at det fjernede anlægsloft er godt. Han har bare ingen glæde af det.

En aftale torsdag mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner betyder, at anlægsloftet for 2020 er blevet ophævet.

Kommunerne kan dermed bygge og renovere på livet løs.

Aftalen har til formål at sætte gang i økonomien og sikre arbejdspladser under coronakrisen.

Det kræver dog, at der er råd til det i kommunerne.

I Lolland Kommune er borgmester Holger Schou Rasmussen (S) positivt stemt overfor aftalen, som han mener kan sætte gang i hjulene på landsplan. Det er bare ikke en aftale, hans kommune har glæde af.

Lolland Kommune har aldrig været i fare for at ramme anlægsloftet, da kommunen simpelthen ikke har penge til anlægsinvesteringer.

- Vi kan egentlig ikke bruge det til noget, eller det kunne vi, hvis vi havde penge til det. Vi har ikke nogen likviditet, siger Holger Schou Rasmussen.

- Vi har masser af projekter, vi gerne vil rykke frem. Vi har bare ingen penge til det, siger han.

Han påpeger, at det mest er de større kommuner, der får glæde af det her.

Og det kan borgmesteren muligvis havde en pointe i.

Københavns Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at de er klar til at sætte gang i byggeprojekter for op til 350 millioner kroner.

Mange af opgaverne vil kunne sættes i gang umiddelbart, mens de fleste vil kunne gennemføres i 2020, fremgår det af meddelelsen.

I Norddjurs kommune, som er en af de mindre kommuner, mener borgmester Jan Petersen (S), at de kan få glæde af det skrottede anlægsloft.

- Vi har muligheder for at fremrykke noget af det vi havde planlagt i 2021, og det kan være med til at holde hånden under vores håndværkere især i den her vanskelige tid, siger Jan Petersen (S).

Regeringen lagde også i sin aftale op til, at der kunne lånes til de anlægsinvesteringer, der ikke var råd til.

Her er borgmesteren mere tilbageholdende, da der fremadrettet vil være flere udgifter til dagpengemodtagere som følge af coronakrisen.

Et lån er slet ikke på tale hos Lolland Kommune, da kommunen har høj gæld i forvejen, påpeger borgmester Holger Schou Rasmussen (S).

