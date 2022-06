Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er ingen grænser for, hvor grove folk kan blive, og det gør ondt.«

Sådan indleder 54-årige Jeanette Wagner Callisen samtalen, da B.T. fanger hende på telefonen.

En nedsunken lænd, en fejl i halebenet og den kroniske smertesygdom fibromyalgi er blot nogle af de lidelser, som Jeanette lever med.

Derfor har Jeanette fået tildelt et handicapparkeringskort, da hun ikke kan klare at gå langt og skal bruge plads til at komme ud af bilen. Men flere gange har hun oplevet, at folk bliver ubehagelige og overfuser hende, når hun skal parkere.

Det krævede stor tilvænning for Jeanette Wagner Callisen, da hun i en alder af 48 år begyndte at bruge hjælpemidler eksempelvis en rollator. Foto: Privatfoto Vis mere Det krævede stor tilvænning for Jeanette Wagner Callisen, da hun i en alder af 48 år begyndte at bruge hjælpemidler eksempelvis en rollator. Foto: Privatfoto

Særligt har en episode for tre uger siden sat sig fast.

»Fire unge mænd holder i deres bil på handicapparkeringspladsen. Da jeg spørger, om de vil flytte sig, så jeg kan holde der, begynder den ene at gøre grin med mig og lave bevægelser, som om han er spastiker,« siger Jeanette og fortsætter:

»Jeg blev virkelig ramt, fordi jeg følte mig mobbet og udstillet. De sparker til én, der ligger ned.«

Og Jeanette Wagner Callisen står langtfra alene med sine oplevelser.

Læs også 46-årige Mette bliver overfuset, når hun parkerer: 'Ingen ser, at jeg er i konstante smerter'

I sidste uge kunne B.T. fortælle om 46-årige Mette Gjørtler-Tabor, der efter adskillige operationer i lænden og nakken lever med daglige smerter. Alligevel oplever hun konstant at blive overfuset, når hun parkerer på en handicapparkeringsplads.

Efterfølgende har B.T. modtaget over 40 henvendelser fra personer i alle aldersgrupper, der lever med alt fra kroniske sygdomme og nedsat bevægelighed til angst og PTSD. Fælles for dem alle er, at man ikke kan se på dem, at de har et handicap.

På grund af deres usynlige handicap har de alle oplevet at blive overfuset af fremmede på parkeringspladser, i supermarkeder og på offentlige toiletter.

De fortæller alle om en hverdag med fordømmende blikke og nedladende kommentarer. Enkelte har sågar oplevet at blive spyttet på, blive slæbt ud af toiletter eller få sparket til deres dæk på bilen.

52-årige Dorthe Kring fravælger nogle gange at parkere på handicappladsen for at undgå blikke. Selvom det koster ekstra kræfter. Foto: Privatfoto Vis mere 52-årige Dorthe Kring fravælger nogle gange at parkere på handicappladsen for at undgå blikke. Selvom det koster ekstra kræfter. Foto: Privatfoto

52-årige Dorthe Kring, der lider af bindevævssygdommen Ehlers-Danlos, har endda været ude for, at folk har stillet sig i vejen og forsøgt at spærre handicapparkeringspladsen, så hun ikke kunne parkere der.

»Hvis jeg tager en lille hæl på mine sko, bliver jeg råbt efter, fordi jeg ikke sidder i kørestol. Nogle gange får jeg en følelse af, at jeg burde skamme mig over min tilstand,« fortæller Dorthe, der til daglig er i fleksjob.

Og netop følelsen af, at man ikke er 'syg nok', kan den 22-årige skleroseramte Simone Pehrson nikke genkendende til.

Da Simones sygdom også påvirker hendes blære, kan hun have brug for at benytte handicaptoilettet. Men det er ikke uden bekymring.

Da Simone Pehrson var 21 år, fik hun konstateret sklerose. Foto: Privatfoto Vis mere Da Simone Pehrson var 21 år, fik hun konstateret sklerose. Foto: Privatfoto

»På et tidspunkt var så nervøs, at jeg tog mig selv i at sidde ude på toilettet og nærmest opdigte, at jeg var mere syg, end jeg er. Men folk forstår ikke, hvor hårdt det er at være ung og være usynlig syg,« siger hun.

Danske Handicaporganisationer genkender det billede, som de tre kvinders oplevelser tegner.

»Det er utilstedeligt og diskriminerende, at mennesker med handicap skal udsættes for sådan en behandling,« skriver formand Thorkild Olesen i et skriftligt svar til B.T.

For de tre kvinder er håbet, at de ved at dele deres oplevelser kan være med til at sætte fokus på, hvordan det er at leve med et usynligt handicap.