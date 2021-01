På Hunderupskolen i Odense er det ikke kun lærere og elever, der deltager i onlineundervisningen.

I januar har skolen i flere tilfælde oplevet, at fremmede har sneget sig med i det virtuelle klasselokale. Det skriver TV 2 Fyn.

Derudover oplever lærerne at blive filmet, og at materialet herefter bliver delt på sociale medier. Noget der skaber utryghed og skal stoppes, fortæller skoleleder Helle Hjorth.

»Undervisningen er bestemt ikke hemmelig, men det med at tage billeder og filme undervisningen, der foregår, ville vi heller ikke bryde os om, hvis det skete, mens eleverne var her fysisk,« siger Helle Hjorth til TV 2 Fyn.

Optagelserne finder sted, mens undervisningen står på og bliver herefter delt på sociale medier som eksempelvis Snapchat. En handling, der strider mod skolens egne retningslinjer.

Ifølge Helle Hjort er Hunderupskolen nemlig i forvejen en mobilfri skole, og deling af billeder på sociale medier uden samtykke må ikke finde sted.

Til TV 2 Fyn fortæller én af skolens lærere, Claus Roholt Hansen, at han også er bekendt med problemet.

Han har ikke selv været ude for ubehagelige episoder, men han har måttet afvise fremmede, der har forsøgt at snige sig med til onlinemøder.

Selvom han ikke selv har prøvet at blive filmet og lagt ud på sociale medier, vil han ikke bryde sig om det. Derfor taler han jævnligt med eleverne om, hvordan de skal agere på de digitale platforme.

Ifølge skoleleder Helle Hjorth så kan de ubudne gæster skyldes, at nogle af eleverne deler undervisningslinket med andre venner uden for skolen.

Hun anerkender derfor også, at en del af ansvaret ligger hos skolen selv, og derfor vil de nu styrke indsatsen mod fremmede i det virtuelle klasselokale.

Hun håber derfor også, at forældrene vil hjælpe med at holde et ekstra øje på ubudne gæster.