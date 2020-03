»Hvad fanden er det for noget?«

Sådan spurgte Kasper Green Larsens kone ham en dag i sommeren 2014 og rakte mobilen hen til ham.

På mobilen kunne han se en besked fra en ung pige, der var rettet til konen.

'Ved du, hvad din mand render og laver?' stod der.

Kasper Green Larsen anede ikke, hvad pigen med beskeden talte om, men da han og konen fik ringet hende op og talt med hende, fik han sig et større chok.

»Vi fandt ud af, at der var en anden mand, der havde skrevet til hende, men brugt mit billede til at prøve at lokke billeder ud af hende,« fortæller Kasper Green Larsen til B.T.

Kasper fik hurtigt fjernet enhver tvivl hos konen, men det skulle vise sig, at han og den bedre halvdel langtfra var færdige med at modtage besynderlige beskeder fra vrede kvinder og piger.

De seneste fem år har han nemlig jævnligt – omtrent fire til fem gange om året – modtaget beskeder fra tilfældige kvinder, der er blevet kontakt af en mand, der har brugt Kaspers identitet og forsøgt at lokke billeder ud af pigerne.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Flere af pigerne og kvinderne har sendt billeder uden så meget tøj på, og sommetider har beskederne til mig været sådan lidt truende a la: 'Nu ved vi, hvem du er!',« fortæller han.

Den ukendte mand skriver sms'er ud af det blå til kvinderne og forsøger at charme sig ind på dem ved at stille en masse spørgsmål og sender så billedet af Kasper, når samtalen sporer sig over på, hvordan de hver især ser ud.

I begyndelsen var det »enormt ubehageligt« at modtage beskederne, men som tiden er gået, har Kasper vænnet sig mere og mere til, at en eller anden tilfældig mand misbruger en lang række af hans billeder.

Men alligevel beskriver han, at »det vender sig i maven«, hver gang en ny pige skriver.

Og det samme var tilfældet, da 15 til 20 nye piger har skrevet, efter Kasper i sidste uge skrev et opslag på Facebook, hvor han fortalte om misbruget.

»Jeg lavede opslaget med håbet om, at han måske vil stoppe med det, for jeg er da også bange for, at der en eller anden dag er en, der opsøger mig og er sur. Generelt er det bare virkelig ubehageligt,« fortæller han.

Kasper har meldt misbruget til politiet et utal af gange, men Østjyllands Politi har svært ved at gøre noget ved manden, der bruger en særlig 'smart' metode.

»Han bruger taletidskort til at skrive til folk, og dem køber han jo hele tiden nye af, så politiet kan ikke gøre noget ved det. De har skrevet et par gange til ham på telefonnumrene, og det samme har jeg gjort, men han har ignoreret os,« fortæller Kasper.