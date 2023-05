Helle Gaarde havde netop været til forældre-barn-svømning med sin fireårige datter, da hun fik en kommentar, hun aldrig havde regnet med at få.

»Jeg stod i badet en helt almindelig torsdag, efter vi har været i svømmehallen. Og ud af det blå siger den her ældre dame, ‘det der modermærke, du har på venstre side af overkroppen, er du ikke sød at få det tjekket?’« fortæller Helle Gaarde.

Hun blev paf, men kunne høre, at damen mente det dybt alvorligt. Så hun gik med det samme ud til spejlet og kiggede på modermærket:

»Jeg tænkte, at det skulle jeg have gjort noget ved.«

Mærket sad lige ved bh-kanten i venstre side under armhulen. Det vidste Helle Gaarde godt, hun havde nemlig altid haft det men ikke tænkt videre over det.

Og hun er langt fra den eneste, der forsømmer at få tjekket op på modermærker.

Kun 35 procent af danskerne tjekker nemlig regelmæssigt deres modermærker ifølge Kræftens Bekæmpelse, og det er altså på trods af, at der hver uge dør fem danskere af kræftformen.

Kræftens Bekæmpelses guide til at tjekke modermærker Kræftens Bekæmpelses guide til at tjekke modermærker er tre trin: 1. Brug to spejle, et stort og et mindre, så du kan undersøge den del af huden, du ikke umiddelbart kan se. 2. Husk at tjekke hårbund, negle og fodsåler. Få gerne hjælp til at tjekke områderne. 3. Tag billeder af modermærker, der er uregelmæssige. Læg gerne en lineal ved siden af, så du kan se størrelsen på mærket. Gem billedet, så du kan se, om modermærket ændrer sig. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man tjekker sine modermærker hver tredje måned. Lige nu er det dog kun 39 procent af kvinderne, der følger den anbefaling, mens det er tilfældet for 30 procent af de danske mænd.

»Set i bakspejlet, så kunne jeg godt selv se, at det var galt. Det kløede. Men det, tænkte jeg, var på grund af, at min bh-kant sad lige oven på,« siger Helle Gaarde.

Bag rattet hjem fra svømmehallen sad hun og stirrede tomt ud i den verden, der bare fortsatte udenfor. Forstenet. Indtil hun kom ind ad døren derhjemme.

»Min første reaktion, da jeg kom hjem, var faktisk at flippe ud på min mand, over han aldrig har sagt noget.«

Da Helle Gaarde kom til hudlægen fire dage efter, blev hun med det samme sat i gang med en kræftpakke. Og mandagen efter kom hun under kniven på Vejle Sygehus, så de kunne få afklaret, om det var kræft.

Søndag aften sad hun i sofaen, da hun kunne se, at der var kommet svar på prøven.

Hun kunne vente med at høre svaret fra lægen dagen efter på hospitalet.

Men hun ville have afklaring med det samme. Havde damen i svømmehallen haft ret i sin bekymring?

Det havde hun. Det var modermærkekræft med spredning til lymferne.

»Jeg sagde ikke noget til min mand. Jeg ville gerne holde det for mig selv lige der. Men jeg græd, da jeg gik i seng,« fortæller Helle Gaarde.

Under hele kræftpakkeforløbet havde én person fyldt i hendes tanker. Damen fra svømmehallen.

Så da Helle Gaarde efter et år blev erklæret kræftfri, tog hun kontakt til svømmehallen, som hjalp hende med at opspore den ældre kvinde, der gik på et af pensionistholdene.

»Jeg ringede så til hende og græd. Jeg fortalte, at det havde været kræft, og at det havde spredt sig til lymferne. Jeg takkede hende. Mange gange,« siger Helle Gaarde.

Der bliver stille, inden hun tager en dyb indånding og fortsætter:

»Jeg græd den halve time, jeg snakkede med hende. Og det var fantastisk, fordi hun kunne sætte ord på, hvordan jeg havde det, uden jeg selv kunne sige noget.«

Den ældre dame fortalte, at hun var tidligere sygeplejerske.

»Så hun var vant til at tage hånd om folk i en svær situation,« siger Helle Gaarde og fortsætter:

»Hvis hun ikke havde sagt noget der, havde jeg nok gået længere tid med det. Og hvem ved, hvor meget det så havde nået at sprede sig. Det var jo allerede nået til lymferne.«

Rygtet om, at damens kommentar, potentielt havde reddet Helles liv, spredte sig i svømmehallen.

»Massøren, der er tilknyttet svømmehallen og fitnesscenteret, begyndte også at henvise nogle af sine klienter, når hun så noget på huden, der var underligt,« siger Helle Gaarde:

»Hun har sagt, at hun havde taget ved lære, og at det er bedre at sige noget til folk en gang for meget end en gang for lidt.«

Helle Gaarde håber, at hendes fortælling kan få folk til at sige til, hvis de ser noget »underligt« på andres kroppe. Selvom hun godt ved, det kan virke grænseoverskridende at gøre:

»Når du står nøgen i et bad med andre og siger ‘undskyld mig …’ At få det over sine læber …«

»Men det burde faktisk være ens pligt at sige det, hvis man ser noget. Både massører, frisører og den slags. Fordi folk ser det ikke altid selv på samme måde.«

På grund af spredningen til lymferne blev Helle tilbudt forebyggende immunterapi-behandling, som har til formål at nedsætte risikoen for tilbagefald, og efter 13 behandlinger fra juni 2019 til juli 2020 blev Helle erklæret kræftfri.

