Mange danskere er presset på økonomien, og det betyder også, at der er flere, som søger om julehjælp.

Det kan de også mærke hos Frelsens Hær i Vejle, hvor der lige nu er større efterspørgsel, end de kan imødekomme.

Det skriver TV Syd.

Her har de i år fået færre donationer, og samtidig er antallet af ansøgninger om julehjælp steget med 50 procent i forhold til sidste år, så tallet er oppe på 300 nu.

»Folk virker desperate. De kan ikke se sig ud af december måned, og de har ikke til regningerne. Når man i forvejen sidder med bagdelen i vandskorpen, så er det slemt,« siger Lars Barslev, der er korpsleder hos Frelsens Hær i Vejle.

De håber at kunne hjælpe i alt 129 af de økonomisk trængte familier, men det kommer til at kræve et mindre julemirakel, hvis ikke alt for mange skal skuffes.

For hvis ønsket om at hjælpe de 129 skal nås, kræver det, at Frelsens Hær får indsamlet yderligere 125.000 kroner inden lørdag 10. december.

Hvis dette mål ikke nås, må Frelsens Hær nok engang til- og fravælge mellem ansøgerne.

Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgerne rådighedsbeløb, indtægtet og udgifter.