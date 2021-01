Freja blev 19. januar testet positiv for covid-19 hos Medicals Nordics testcenter ved DGI-byen i København. I søndags kunne hun så læse på B.T., at Medicals Nordic på uansvarlig og ulovlig vis havde delt personlige oplysninger som cpr-nummer på danskere, der var testet positive gennem virksomheden, på WhatsApp.

Hun fortryder nu, at hun valgte Medicals Nordic, og var bestemt gået et andet sted hen, hvis hun vidste, hvordan de behandlede hendes personlige oplysninger.

Det fortæller hun til B.T.

»Jeg synes, det er skræmmende, at de har delt mine oplysninger på den måde. Det var ikke det, jeg gik med til, da jeg skulle testes,« siger Freja.

Freja. Foto: Privat Vis mere Freja. Foto: Privat

Hun er lige nu isoleret på et coronahotel efter den positive test. Så hun har haft rig mulighed for at tænke over, hvad der kunne ske, hvis hendes cpr-nummer, navn og telefonnummer faldt ned i skødet på den forkerte person.

»I værste tilfælde kan det gå ud over min person, og det er jeg ikke interesseret i. Så jeg havde helt sikkert valgt et andet sted, hvis jeg vidste, det her foregik,« fortæller Freja.

Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, fortæller, at der kan være konsekvenser for de danskere, der er blevet testet positive hos Medicals Nordic.

»Det, man kan frygte vil ske, er, at nogen laver identitetstyveri med dine oplysninger, og det er jo ubehageligt at tænke på. Men heldigvis er det ikke så alvorligt som førhen, da der er kommet meget mere sikkerhed omkring det. Du kan ikke bare ringe til en bank og åbne en konto på baggrund af navn og cpr-nummer længere. Men der er en risiko. Det er selvfølgelig forkert og ulovligt, det som Medicals Nordic har gjort.«

Samtykkeerklæringer, der er lagt op i WhatsApp-gruppen med 182 medlemmer. B.T.s kilde er medlem af gruppen. Foto: Privat Vis mere Samtykkeerklæringer, der er lagt op i WhatsApp-gruppen med 182 medlemmer. B.T.s kilde er medlem af gruppen. Foto: Privat

Henning Mortensen har også et godt råd til dem, der går og er utrygge ved, at deres personlige oplysninger har ligget på WhatsApp og på flere hundrede private telefoner.

»Generelt set skal man ikke være bange. Men følg med i, hvad der sker på din netbank og andre onlinesteder. På den måde vil du være opmærksom på, om du er blevet udsat for identitetstyveri. Men der er ikke en høj risiko for det.«

Tilbage på coronahotellet sidder Freja, og hun er ikke i tvivl om, at når SOS International, der har Medicals Nordic som underleverandør, fra 1. februar skal udbyde kviktests i fire ud af fem regioner, så vil hun helst vælge et alternativ.

»Fremover vil jeg kun have en 'rigtig' (en PCR-test, red.) test ned i halsen. Det her har ikke hjulpet på min tillid til kviktests og dem, der driver det, at det her er sket. Hvis der er et alternativt sted, man kan testes, så ville jeg vælge det,« siger hun.

B.T. har siden søndag forsøgt at få en kommentar fra ejerne af Medicals Nordic, lægerne Jonas Hertz og Teit Reuther, men det har ikke været muligt.