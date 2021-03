»Jeg savner dem allesammen. De er en kæmpe del af min hverdag.«

Sådan fortæller den 15-årige violinist Freja Wessel-Tolvig om sit orkester fra Musikhøjskolen på Frederiksberg. De har ikke kunnet mødes for at spille sammen det sidste halve år på grund af coronapandemien.

Og det ser ud til, at det vil være en realitet et godt stykke tid endnu.

Musik- og kulturskolerne landet over er nemlig ikke med i den politiske plan, der er lagt for genåbningen af fritidsaktiviteter på samme måde som eksempelvis idræt og foreningslivet.

Musik- og kulturskolerne har faktisk slet ikke været en del af sundhedsmyndighedernes beregninger.

Det udtrykte kulturminister Joy Mogensen på et møde med landsorganisationen for Danske Musik- og Kulturskoler, DMK, den 18. marts.

Hos DMK ærgrer det formand Thomas Winther, at skolerne endnu ikke har fået lov til at genåbne, og at der tilsyneladende heller ikke er nogen plan for, hvornår de kan det.

– Det har betydning for de omkring 100.000 børn, som går i vores skoler, at de ikke kan komme til at dyrke deres fritidsinteresse på samme måde som de børn, der har interesse i at spille fodbold, badminton eller håndbold, siger Thomas Winther.

Kulturminister Joy Mogensen (S) forstår frustrationen på musik- og kulturskolerne.

– Jeg vil bare sige, at hverken regeringen eller Folketingets partier har glemt de mange børn og lærere, der er med til at skabe det her musik- og kulturskoleliv, der har kæmpe betydning i lokalsamfundet.

– Jeg kommer med en afklaring så hurtigt, som det overhovedet er muligt, så musikskolerne kan planlægge deres åbning, siger hun.

Indtil der kommer en dato, må Freja Wessel-Tolvig og hendes musikkammerater nøjes med online musikundervisning, som de har praktiseret de sidste fem måneder.

»Musikken er fedest, når jeg spiller sammen med de andre. Det handler om sammenspillet og at være sammen med en masse dygtige mennesker. Jeg bliver også motiveret af, at jeg ved, jeg skal spille sammen med nogle andre. Det er svært at motivere sig selv,« fortæller Freja Wessel-Tolvig.

Men der er ikke mange alternativer til onlineundervisningen, som afholder Freja Wessel-Tolvig fra at mødes med sine kammerater.

»Vi kan ikke rykke os udenfor, for så bliver instrumenterne ødelagt,« forklarer hun.

Det skyldes, at størstedelen af instrumenterne i orkestret er lavet af træ. Det gælder også Freja Wessel-Tolvigs violin.

Lederen af Musikhøjskolen på Frederiksberg, hvor Freja Wessel-Tolvig modtager musikundervisning, er også ærgerlig over hele situationen. Han så gerne, at musikskoleeleverne havde en dato at se frem til.

»Vi respekterer coronasituationen- og restriktionerne, men vi savner en dato at se frem mod,« siger Ole Thøger, leder, Musikhøjskolen på Frederiksberg.

»Det er et benspænd for vores kommende professionelle musikere. Vi ved ikke, om vi kan få lov til at afholde optagelsesprøver til MGK (musikalsk grundkursus, red.), som skal forberede eleverne til konservatoriet,« fortsætter han.

Også Freja Wessel-Tolvigs musiklærer kan mærke den store forskel på onlineundervisningen og den fysiske.

»Jeg undervisninger elever i aldersgruppen 6-20 år. For dem er musikken deres fritidsinteresse. Det, de brænder for og det, de elsker. De savner at se deres kammerater,« siger Rune Lundsgaard, der er musikskolelærer på Musikhøjskolen på Frederiksberg.

»Dog har vi i onlineundervisningen fået en unik mulighed for at møde eleverne på hjemmebane, som ellers ikke er muligt,« fortsætter han.