En lokal landmand gjorde en meget trist opdagelse, da han i begyndelsen af maj fandt en død havørn på sin ejendom på Lolland.

Da den fredede rovfugl blev undersøgt nærmere viste det sig, at havørnen havde hagl i kroppen.

Derfor har Naturstyrelsen valgt at melde sagen til politiet. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

Havørnen er en fredet fugl og derfor valgte landmanden at tage kontakt til Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn. hvorefter foreningen underrettede Naturstyrelsen.

Den døde havørn blev hentet på ejendommen på Lolland og kørt til undersøgelse hos en dyrlæge, hvor røntgenfotografier afslørede haglene i kroppen og sår på klørene, der sandsynligvis også stammer fra de samme hagl.

Den fredede rovfugl bliver nu yderlige undersøgt hos vildtsundhed.dk under Aalborg Universitet.

Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard er både vred og trist over fundet af den skudte havørn.

»Det er helt utilstedeligt, at en havørn er blevet skudt. Vi afventer grundige undersøgelser, men vi må antage, at haglene har dræbt havørnen. Det er ualmindelig trist, at vi gang på gang skal se vores fredede rovfugle blive ofre for uvidenhed,« siger Egon Østergaard.

Leder Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, Kim Skelmose, fortæller, at havørnen var voksen og det kan betyde, at havørnen har været ynglende og kan have mistet et kuld unger, som kan befinde sig i en rede.

Det er desværre sket før, at en havørn er fundet skudt. En havørn blev ligeledes fundet med hagl i kroppen på Sydlolland i 2019 og i 2015 blev en havørn fundet med mindst 20 hagl i kroppen nær Limfjorden.