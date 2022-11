Lyt til artiklen

Danmarks først bøger blev trykt netop her. Christian IV's datter Leonora Christina og hendes mand Corfitz Ulfeldt boede her, mens de ventede på Frederik III's dom. Og der har også været både en blyantsfabrik, et galleri og et bordel.

Nu kan en historisk og fredet ejendom i hjertet af København blive din – hvis du har pengepungen i orden.

Det drejer sig om byhuset Admiral Gjeddes Gaard på Store Kannikestræde 10A i København K, som er sat til salg... for 28,5 millioner kroner.

Ejendommen har ifølge ejendomsmægleren Nybolig status som ejerlejlighed, er beliggende i to baghuse og har et samlet areal på 558 kvadratmeter, hvoraf 357 er boligareal fordelt over i alt otte værelser.

Det øvrige areal kan bruges til erhverv.

»Hvis murene i Admiral Gjeddes Gaard kunne tale, ville de kunne fortælle et utal af spændende historier om, hvad der har foregået her siden middelalderen,« skriver ejendomsmægleren om den usædvanlige bolig, der er sat til salg.

»I 1493 bliver de første bøger i Danmark trykt her af Gotred af Ghemen, mens Kannikken Dr. Peder Albertsen ejer gården. I baghusene har der blandet andet været både salpeterraffinaderi og blyantsfabrik – og for- og sidehus bordel, kvæghold og senere kunsthandel, revisorvirksomhed og galleri,« lyder det videre fra ejendomsmægleren, som også fortæller, at flere betydningsfulde personer – og kongelige – har boet i eller besøgt ejendommen i hjertet af København.

Det nuværende Admiral Gjeddes Gaard blev ifølge Nybolig bygget i 1730 og ombygget seks år senere.

Det forreste baghus er opført i tre plan, mens det bageste er opført i fire plan.

Tagetagen er i øjeblikket indrettet til kontor, men kan laves om til en selvstændig afdeling til beboelse, lyder det fra ejendomsmægleren.