Et ægtepar fra Frederikssund kan forsøde deres liv med en præmie på en million kroner, som manden har vundet i Keno. Det oplyser Danske Spil.

»Jeg er ikke typen, der sådan hopper rundt af glæde. Men jeg kan da mærke, at det bobler indeni,« siger den glade vinder i en pressemeddelelse.

Parret har besluttet sig for, hvad det første køb for præmien skal være.

»Hun (konen, red.) er begyndt til sådan noget gymnastik, så hun skal have nogle gymnastiksko. Og så skal vi have nogle nye lænestole, har vi allerede bestemt. Men altså. Nu skal pengene jo lige gå ind først,« siger han.

Millionvinderen slår fast, at der også står et par udlandsrejser på listen over ting, som præmien skal spenderes på.

»Der er mange steder vi ikke har set endnu. Men England er et godt bud til næste gang, vi skal bestille. Og New Zealand vil vi gerne tilbage til. Man bliver jo ikke yngre, og jeg har lige fået konstateret slidgigt i knæet. Men vi var i Italien for ikke så længe siden, og jeg kom da alligevel op på Vesuv. Så det er dejligt, at vi nu har mulighed for at tage på en masse eventyr.«

Sammen har parret tre børn og ni børnebørn, men de har endnu ikke fået den dejlige besked at vide.

Det er nemlig vigtigt, at hele familien får beskeden på samme tid.