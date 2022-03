Frederikshavn Havn har tjent penge på at have det russiske fragtskib Sayan Knyaz til at ligge til kaj, som det har gjort siden midten af februar.

Men de penge, som er kommet ind, ryger altså ikke ned i havnens lommer. De skal i stedet hjælpe børn, som er flygtet fra krigen i Ukraine.

»Vi fik internt i personalegruppen den idé at donere pengene til Ukraine, og vi tænker, at det bliver til en organisation, som hjælper børn. Vi overvejer Red Barnet eller Røde Kors,« siger Havnedirektør Mikkel Seedorf til B.T.

Mikkel Seedorf vil ikke ud med det specifikke beløb, men kalder det ‘et pænt beløb’. Han understreger også, at donationen ikke handler om dårlig samvittighed over at have tjent penge på det russiske fragtskib.

»Det er ikke sådan, at vi ikke vil have 'russerpenge', og skibet lagde jo til kaj inden krigen gik i gang, men vi synes, at det er et godt signal at sende, at de her penge fra Rusland nu bliver sendt videre til Ukraine,« siger Mikkel Seedorf.

Seedorf forklarer også, at de som havn stadig har modtagepligt, og at det gælder uanset, hvor skibet kommer fra. Derfor håber havnedirektøren, at der snart kommer nogle klare retningslinjer fra EU.

»Det vil være rart for os, så vi har noget at forholde os til, og jeg tror også snart, at der kommer et forbud, som vi ser det i Storbritannien og kender det fra luftrummet,« siger han.

Men skulle det alligevel ske, at et russisk skib finder vej til den nordjyske havneby inden et forbud træder i kraft, er det sandsynligt, at indtjening derfra også vil ryge til Ukraine.

»Det kan meget vel være, at vi så vil gøre det igen, for jeg synes, det er en sympatisk tanke, at penge fra Rusland kommer krigsofrene til gavn. Men jeg må også sige, at jeg har sympati med de russiske rederiarbejdere.«

»Deres fremtid er meget usikker, og rederierne kigger jo ind i konkurs, fordi de bliver underlagt forbud og restriktioner og havnearbejdere, som ikke vil håndtere deres skibe – og de aktioner har jeg jo fuld sympati med. Men helt personligt så føler jeg også med de her skibsfolk,« siger Mikkel Seedorf.