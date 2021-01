Grænserne er reelt lukkede for ud- og indrejse for at passe på smittetrykket i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen.

Dermed understreger hun, at man kun bør rejse ud, hvis man har et særligt formål i eksempelvis arbejdsøjemed.

»Snart er der kun én vintermåned tilbage. Dermed rykker påsken tættere på. Det er nu, vi skal holde fast,« siger Mette Frederiksen.

