Forsyningsselskab opfordrer til, at frederiksbergborgere lader vandet løbe fem minutter, før det drikkes.

Alle beboere i Frederiksberg Kommune skal fra onsdag aften ikke længere koge vandet, inden de bruger det til at drikke eller lave mad.

Det skyldes, at der ikke længere er risiko for jordbakterier i kommunens drikkevand.

Det oplyser Frederiksberg Forsyning onsdag aften i en pressemeddelelse.

- Kogeanbefalingen ophæves for hele byen på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Frederiksberg Forsyning.

- Vi er glade for at vandsituationen er tilbage til normal. Vi beklager de gener, situationen har ført med sig, så tak for tålmodigheden og for forståelsen, for ros såvel som ris.

Forsyningsselskabet opfordrer dog frederiksbergborgere til at lade vandet løbe i fem minutter, før man begynder at drikke det igen.

Frederiksberg Forsyning advarede lørdag 28. februar om forurening, efter at der var fundet colibakterier i vandet.

Risikoen for at blive syg, hvis man havde drukket vandet, var ifølge forsyningsselskabet meget lille.

Alligevel har anbefalingen lydt, at man skal koge vandet i mindst to minutter, inden man drikker det.

- Vi havde oprindeligt meldt ud, at vi regnede med at ophæve kogeanbefalingen på resten af Frederiksberg torsdag, men testresultaterne er allerede i dag, onsdag, så gode, at vi har fået ok fra myndighed og styrelse til at ophæve, skriver forsyningsselskabet.

Tidligere onsdag meddelte Frederiksberg Forsyning, at man mener, at vandet er blevet forurenet fra to steder.

Et sted er der formentlig, skriver selskabet, kommet lidt jord eller sand i ledningen, som ikke er blevet skyllet ordentligt ud.

Et andet sted vurderes det, at forureningen er opstået i forbindelse med idriftsættelse af selve transportledningen efter et anlægsarbejde.

Frederiksberg Forsyning vil nu igangsætte en evaluering og redegørelse af forløbet, så man undgår at komme i samme situation igen.

/ritzau/