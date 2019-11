Frederiksberg Kommune har tilsyneladende udsat børn og forældre for et systematisk svigt, siger professor.

Frederiksberg Kommune får hård kritik i en rapport om sagsbehandlingen og økonomistyringen på det specialiserede børne- og ungeområde.

Det skriver Berlingske torsdag.

På området træffer kommunen vigtige afgørelser om blandt andet tvangsfjernelser af børn, anbringelser af børn og behandlingen af handicappede børn.

Men ifølge rapporten fra revisionshuset BDO mangler der dokumentation for helt grundlæggende forvaltningsretlige skridt som handleplaner og lovpligtige undersøgelser i cirka to tredjedele af sagerne.

Eksperter på området har gennemgået revisionsrapporten og andre relevante dokumenter fra Frederiksberg Kommune. Og deres kritik er benhård.

- Det er en stor og ressourcestærk kommune, som tilsyneladende har udsat børn og forældre for et systematisk svigt, siger Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet, til Berlingske.

Hun anbefaler at fratage kommunerne ansvaret på området.

- Det er desværre ikke enkeltstående tilfælde. Kommunerne har aldrig været dygtige til det her. Jeg mener, vi bør fjerne dette område fra kommunerne og sætte det ind under mere professionelle former. Eksempelvis ved at oprette særlige børnedomstole, som vi har set det i udlandet.

BDO-rapporten går ikke i dybden med de enkelte sager eller årsagerne til problemerne. Men den fastslår, at "samlet set overholdes retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og serviceloven ikke."

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh er også rystet over sagen fra Frederiksberg Kommune.

Han betegner det som "en kæmpe skandale".

- Jeg kan ikke komme på en sag, hvor det bare tilnærmelsesvis har sejlet på den her måde, siger han til Berlingske.

Den konstituerede kommunaldirektør og fungerende børne- og ungedirektør, Henning Daugaard, er enig med eksperterne i, at sagen er helt usædvanlig, men han forsikrer, at Frederiksberg Kommune får styr på forvaltningen.

/ritzau/