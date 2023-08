Frederiksberg har et problem.

Et problem, som dukker op i private haver. Et problem, som smadrer dyre biler. Et problem, som København Liv først skrev om.

Det er dog hverken utilpassede unge eller konservative vælgere, som afreagerer ovenpå kommunalvalgets udfald, der står bag.

Nej, det er de påfugle, som siden 1994 har kunne ses i Frederiksberg Have.

»Vi har haft nogle udfordringer, særligt med hannerne, der går til angreb på biler, når de ser deres eget spejlbillede i bilens lak. De tror, det er en rival, og så går de ellers løs på de forsvarsløse biler med kløerne forrest,« fortæller slotsgartner i Frederiksberg Have, Lars Lindeschouw Friis.

Haven har haft mindst fire sager med fuglene gennem årene, og det er dyre biler som Ford Mustang og Porsche, der - bogstavelig talt - er røget i kløerne på påfuglene.

Flere gange har han også måtte drage på togt for at bringe en fugl hjem, som på jagt efter hun-påfugle er stukket af til private- og erhvervsdrivendes haver.

Noget, som koster tid og penge.

»De er blevet for komplicerede at have. De forlader haven, og så skal vi ud at hente dem i private haver. Det har vi ikke ressourcer til,« siger han til Berlingske.

Derfor skal det nu være slut med påfuglene, som får nyt hjem. Den sidste han, hun og to kyllinger bliver rykket til Tivoli i løbet af de kommende måneder.

Samme tur tog to hunner og en han i juni.