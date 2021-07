Fra den ene dag til den anden blev Frederiks handicap pludselig et stort problem. Et rigidt sundhedssystem ekskluderer sønnen fra familien, fordi han på grund af sit handicap ikke kan se sit coronasvar.

Det betyder, at der er rigtig mange aktiviteter, Frederik ikke kan deltage i på lige fod med sine tre søskende og sine forældre.

»Uden coronapas kan han ikke komme med ud at spise, han kan ikke komme i hallen og se sine søskende spille håndbold, i Fårup Sommerland eller med til Italien på ferie. Han kan ikke deltage i et almindeligt familieliv,« fortæller Frederiks mor, Maria Kjærsgaard Kristensen, til B.T.

Men nu har familien Kjærsgaard Kristensen endelig fundet et smuthul i det system, de har sloges med i flere måneder. Det vender vi tilbage til, først skal vi lige forstå problemet med coronatesten.

Den 28. marts i år fylder Frederik 15 år. Det betyder, at hans forældre ikke længere har adgang til hans sundhedsoplysninger på sundhed.dk, hvor de tidligere har set hans svar på coronatest. Nu skal han selv logge ind og se svaret, fordi han nu som 15-årig får sit eget NemID.

For de fleste familier er det ikke et problem, men det er det for familien Kjærsgaard Kristensen. For Frederik har Downs syndrom og har brug for meget hjælp og støtte. Derfor vil Borgerservice ikke udlevere NemIDs aktiveringskode til Frederik, fordi han ikke kan administrere det.

Men Borgerservice må heller ikke udlevere aktiveringskoden til Maria, selvom Frederik har et handicap.

»Det er et kæmpeproblem for handicappede over 15 år, som er afhængige af hjælp, at tilgå sundhedssystemet. Frederik kan ikke selv styre det, men vi vil jo kunne hjælpe ham, det må vi bare ikke. Det er helt hen i vejret, at man ikke kan få mulighed for at hjælpe sit eget barn,« siger Maria Kjærsgaard Kristensen.

Maria Kjærsgaard Kristensen skal derfor lave en digital fuldmagt sammen med Frederik, så han kan blive koblet op på hendes NemID igen. Men en fuldmagt skal godkendes med NemID af Frederik. Det NemID, som Borgerservice ikke vil udlevere til ham.

Familien forsøger sig derfor med en fysisk fuldmagt, men den bliver afvist. For den skal også underskrives af Frederik, og han kan ikke skrive og stave.

»Han har begrænset sprog, og det er kun omgangskredsen, der forstår ham. Bogstaver og tal kan han ikke, så han underskriver fuldmagten med fem B'er, og det kan vi jo godt se ikke bliver godkendt.«

I den efterfølgende tid kæmper Maria Kjærsgaard Kristensen for at få adgang til sin søns oplysninger, men der er ingen hjælp at hente.

Familien begynder derfor at tænke i alternative løsninger. Egentlig ligger den gode løsning lige til højrebenet, det er bare ikke en løsning, de har mulighed for at sætte i gang.

Maria Kjærsgaard Kristensen mener, der bør være en form for dispensation til forældre med handicappede børn.

»Det er jo helt håbløst og mangel på sund fornuft i det her system. Det burde være sådan, at en læge kunne vurdere, hvilke familier der skal have dispensation. For mig at se burde man bare kunne krydse af, at han skal høre under mit NemID, ligesom før han blev 15 år. Det kan ikke være så svært.«

Så nu har hun i stedet fundet et smuthul i systemet.

Maria Kjærsgaard Kristensen har fundet ud af, at man kan registrere Frederik som udlænding og på den måde få adgang til hans sundhedsoplysninger.

Det lyder måske lidt mærkeligt, men det fungerer sådan, at når en turist eller udlænding besøger Danmark, skal man oprette en bruger på en bestemt hjemmeside, hvor de kan få svar på deres coronatest, da de ikke kan tilgå det danske sundhedssystem.

Og her skal man ikke bruge NemID til at oprette en bruger på hjemmesiden. Man skal blot indtaste nogle personoplysninger og så selv lave en adgangskode. En kode, som Maria har hjulpet Frederik med at lave, så hun nu kan logge ind og se Frederiks testsvar.

Så nu kan Frederik igen få coronapas. Alligevel er Maria Kjærsgaard Kristensen ikke helt tilfreds.

»Jeg synes, det er skræmmende, at det er den løsning, vi skal bruge, når Frederik er dansker med dansk cpr-nummer. Det er for langt fra dem, der laver reglerne til systemet,« siger Maria Kjærsgaard Kristensen.