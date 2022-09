Inflationen stiger og stiger. Fagekspert hos Bolius, Tue Patursson, er taget hjem til Camilla Vejen Kristensen, der bor i et hus med mand og to børn. Altså en rigtig gennemsnitsfamilie. Han fortæller, hvordan der kan spares op til 5000 kroner på elregningen i en tid, hvor inflationen igen har taget et hop. Video: Byrd/Jens Nørgaard Larsen