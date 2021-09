En større ombygning lukker Frederiks Allé i weekenden for trafikanter.

Aarhus Kommune vil under ombygningen gøre mere plads til fodgængere og cyklister på vejen og busserne skal kunne komme hurtigere frem. Samtidig skal torvet ved Lundingsgade også ombygges.

Ombygningen kræver derfor, at Frederiks Allé, at en del af gaden lukkes for trafikanter i weekenden fra fredag den 10 september klokken 18 og frem til mandag den 13 september klokken 5.

Frederiks Allé bliver lukket fra Jægergårdsgade til Horsensgade. Mens gaden er lukke skal de tungere køretøjer i stedet køre ad Sdr. Ringgade, Marselis Boulevard og M.P. Bruunsgade.

Der vil fremgå omkørselsskilte ved Frederiks Allé.

Busserne vil også køre en anden vej i weekenden. Informationer om omkørselsplanen kan findes på Midttrafiks hjemmeside.

Aarhus Kommune oplyser, at beboerne i området er informeret om vejarbejdet og lukningen af Frederiks Allé