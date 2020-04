Efter at have ventet halvanden time i en bilkø til gratis mozarellaost fra Gorm's måtte Frederikke Gundelach Hellman sammen med kæresten og deres etårige datter skuffede vende kareten - uden gratis ost.

»Jeg synes, det var rigtig dårligt planlagt. Man burde have givet numre ud, så man havde mere styr på det.«

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra 23-årige Frederikke Gundelach Hellman, der ellers havde glædet sig til den gratis mozarella, som pizzakæden Gorm's for at undgå madspild havde lovet ud til folk, der kom forbi lørdag mellem klokken 14 og 16 i Herlev.

På Facebook havde Gorm's skrevet, at hvis man kom i bil, kunne man rulle vinduet ned, når det blev ens tur og få leveret én til to kasser ost derigennem - både så de kunne undgå fysisk kontakt og for at få det hele til at glide hurtigt.

Frederikke Gundelach Hellmann Vis mere Frederikke Gundelach Hellmann

Og hurtigt kunne det godt være, at det gled. Men det gled i hvert fald direkte forbi Frederikke Gundelach Hellmans bil, fortæller hun.

»Folk på cyklerne blev ved med at køre forbi og overhale os i køen, og pludselig kunne man se, at folk stod ud af bilerne og gik derop ad, også forbi os,« siger den 23-årige mor fra Ballerup og fortsætter:

»Min kæreste spurgte, om vi skulle gøre det samme, og så sagde jeg, at det havde jeg ikke lyst til. Jeg synes jo ikke, at man skal springe over.«

Derudover fortæller den noget skuffede Frederikke Gundelach Hellmann, at de ovenikøbet holdt i kø lige midt i et lyskryds, hvilket betød, at man hele tiden skulle holde for rødt, samtidig med at biler fra andre veje kom og kørte ind foran dem.

En massiv bilkø fandt også sted i Herlev, da der blev givet gratis ost ud. Privatfoto Vis mere En massiv bilkø fandt også sted i Herlev, da der blev givet gratis ost ud. Privatfoto

Fra bilen kunne hun og kæresten også se de mange gående mennesker trave forbi dem i stride strømme.

»Politiet havde åbenbart sagt, at folk skulle parkere deres biler og gå derop. Og os andre, der var længere fremme i køen, havde ikke fået noget at vide, så dem, der var bag os kom frem foran os,« siger hun.

Og det hele blev ikke meget bedre af, at de kom gående tilbage med favnen fuld af frisk ost.

»Man så flere enkeltpersoner komme gående med fire kasser hver, og vi tænkte, ‘det kan ikke være rigtigt'. Vi var fem biler fra, da der var udsolgt,« siger hun og påpeger, at Gorm's altså havde skrevet, at der højst var to kasser til hver person.

Det var i alt 12.672 poser, der var udlovet gratis til folk ved Gorm's hovedbygning i Herlev, og det var som udgangspunkt et godt initiativ, mener Frederikke Gundelach Hellmann.

»Jeg synes, det er fedt at undgå madspild, så det er fantastisk fedt, at de gør sådan noget. De burde gøre bare det samme som for eksempel Kvickly, hvor man får et nummer,« siger den 23-årige mor og fortsætter:

»Jeg føler mig godt ærgerlig over, at vi ikke fik noget ost. Og at folk kan være så egoistiske at tage så mange kasser.«

Men på trods af skuffelsen og den spildte tid i et trafikkaos i Herlev bliver lørdagsplanerne ikke ændret i den lille familie i Ballerup:

»Vi køber noget mozzarella selv og laver pizza alligevel. Det smager bare lidt bedre, når det er gratis, ik?«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Gorm's uden held.