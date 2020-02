Hvad 18-årige Frederik Gregers havde tænkt skulle være en behagelig togtur med DSB for at besøge sin ven i Svendborg endte ud i en noget mindre behagelig oplevelse og en gåtur på togskinnerne.

»Vi kørte nogle 100 meter, og så går toget i stå,« siger han, da B.T. taler med ham.

Han kiggede lidt forvirret rundt i kupéen, hvor nogle passagerer sad og blundede lidt, mens andre så lige så forvirrede ud som ham selv. Og der sad han i næsten en time, og med få procenter på telefonen var ventetiden lang.

»De sagde ikke noget over højtalerne, men så kom en kontrollør ind. Han sagde, at vi skulle forlade toget - og så sagde han, at vi var nødt til at gå til stationen,« siger han.

Frederik Gregers, 18 år. Foto: Frederik Gregers Vis mere Frederik Gregers, 18 år. Foto: Frederik Gregers

Sammen med cirka 30 andre passagerer og kontrolløren måtte Frederik Gregers ud på togskinnerne på gåben.

Øverst i artikelen kan du se en video, som Frederik Gregers optog under gåturen.

De gik cirka 200 meter tilbage til Odense Sygehus Station.

»De andre passagerer virkede stadig meget forvirrede, men det var jeg jo også. Det var lidt sjovt. Det er jo ikke noget, man oplever hver dag,« siger han.

Her kan man se passagererne gå på skinnerne. Foto: Frederik Gregers Vis mere Her kan man se passagererne gå på skinnerne. Foto: Frederik Gregers

B.T. har talt med DSB's pressevagt, der fortæller, at det er rigtigt, hvad Frederik Gregers beretter om sin togtur lørdag eftermiddag.

»Det er ikke noget, der sker særlig ofte, men der var sket et nedbrud, og man var nødt til at tilkalde nogle håndværkere,« fortæller pressevagten.

Hun understreger, at man selvfølgelig standsede al togtrafik, før man sendte passagererne ud på skinnerne.

»Der vil normalt være to spor, så man kan samle passagererne op i et andet tog, men her var der kun et spor, så de måtte på en lille gåtur.«