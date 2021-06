Frederik Tonnesen tør slet ikke tænke på, hvordan han havde set ud i dag, hvis han ikke sidste torsdag klokken 18.30 havde nået at tage sin arm op som parade.

Her var VVS'eren på vej fra Ystad mod hjemmet i Ribe, da han i sin Ford Transit pludselig fik fornemmelsen af en genstand, der havde kurs mod hans ansigt midt på E65-motorvejen.

Instinktivt tog Frederik armen op som parade, og få sekunder senere lød der et gigantisk brag, hvorefter noget hårdt torpederede hans arm.

»Min brobizz og gps flyver rundt i bilen, og jeg er ved at køre mod autoværnet med glasskår i øre, mund og hår. Jeg fik bilen rettet op og kort efter var der et indhak, hvor jeg kunne holde bilen,« fortæller Frederik Tonnesen.

Her sad han og kiggede ud i luften i ti minutter. Fuldstændig i chok.

»Jeg fik jo et blåt mærke på armen, og hvis ikke jeg havde taget armen op, havde den ramt mig direkte i smasken, og der var virkelig fart på,« siger han om stenen, der var på størrelse med en knytnæve.

Og farten på stenen er noget, som Frederik har studset meget over.

Det samme har B.T. Her har vi nemlig talt med næsten ti af de danske bilister, der de seneste uger har oplevet at blive ramt af en sten eller anden genstand på vej til eller fra Ystad.

Fælles for næsten dem alle er, at de enten slet ikke har nået at opfange, at der kom en sten eller genstand flyvende, eller også skete det så hurtigt – som i Frederiks tilfælde – at de blot opfattede en bevægelse, inden det store brag lød.

Derfor har Frederik sin egen teori om, hvad han blev udsat for.

»Det var ikke noget normalt kast det her. Der var simpelthen for meget fart på. Det kan være, at stenen er blevet skudt afsted på en eller anden måde,« siger Frederik.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Den betragtning er Jacob Seeberg enig i.

I søndags havde han netop kørt sin datter til Bornholm, da han var på vej retur mod København og hørte et højt brag.

»Der kom et højt knald, og så fornemmede jeg en sort genstand på størrelse med en tennisbold, der flyver ud mod marken. Hvad fanden var det, tænkte jeg,« siger Jacob.

Kort efter holdt han ind og så til sin store overraskelse, at der var et decideret hul ind i kofangeren.

Det betyder med andre ord også, at genstanden havde ramt Jacob, hvis den var placeret en halv meter højere.

Og der er en særlig grund til, at vi ikke skriver 'kastet' her.

»Jeg tror, at genstanden blev skudt på en eller anden måde. Det kan være med en slags kartoffelkanon eller noget andet med et tryk i, for du kan ikke kaste så hårdt. Der var ingen biler omkring, og det var en fin vej uden sten,« siger Jacob.

Selv kalder han oplevelsen »dybt chokerende«, og han har allerede meddelt til sin datters mor, at de må finde en alternativ løsning næste gang, han skal se hende, for Jacob ønsker ikke at tage turen var Skurup og mod Ystad med de mange beretninger om angreb mod biler.

»Det tør jeg sgu ikke,« siger han.

For Frederiks vedkommende er han så heldig, at han ikke foreløbig skal til Ystad igen, men oplevelses har sat sig dybt.

»Den resterende tur hjem var forfærdelig, og generelt har det været et kæmpe chok. Jeg kunne jo være blevet slået ihjel, så det var lidt et wakeupcall Jeg håber, at politiet får det stoppet,« siger Frederik.

B.T. talte lørdag formiddag med det svenske politi, der oplyser, at man gerne vil have anmeldelser fra alle de danske bilister, som er blevet angrebet, og at man tager situationen meget alvorligt.