Kronprinsesse Mary vil bo med sine fire børn i Schweiz, når de efter nytår skal på skoleophold.

Kronprinseparrets fire børn skal gå 12 uger på den international skole Lemania-Verbier i Schweiz i starten af 2020.

Det oplyser kongehuset, efter at det onsdag kom frem, at den royale børneflok skal på et kortere skoleophold i Schweiz næste år.

Kronprinsesse Mary vil primært være i Schweiz sammen med de fire børn - prins Christian på 13 år, prinsesse Isabella på 12 år og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine på 8 år.

Mary vil derfor have færre officielle opgaver. Kronprins Frederik vil være sammen med familien, "når der er muligheder for det i kronprinsens program".

Kronprinsesse Mary sagde onsdag til TV2, at hun ser opholdet som en gave for børnene.

- Vi ser det som en gave til vores børn, hvor de kan være sammen om det og en gave, de har med sig resten af livet, sagde kronprinsessen til TV2.

Når skoleopholdet i Schweiz er forbi, skal alle fire børn tilbage i deres nuværende klasser på Tranegårdsskolen i Gentofte nær København.

Kronprins Frederik har selv gået i skole i udlandet som barn.

Fra 1982 til 1983 var han kostskoleelev på École des Roches i Frankrig. Her havde han selskab af sin lillebror, prins Joachim.

Prins Joachim og prinsesse Marie er i øjeblikket bosat i Paris, hvor prinsen er startet på en lederuddannelse i det franske militær.

I den forbindelse er parrets to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, begyndt på en skole i Paris.

/ritzau/