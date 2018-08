Et plastikbæger med kærestens CPR. Det var ikke sådan, Frederik Kjærgaard Pedersen havde tænkt, han skulle blive far. Og efter tre års Projekt Baby var han klar til at leve et liv uden børn.

»Jeg var der, hvor jeg var afklaret med ikke at blive far. Jeg var klar til at vælge et aktivt liv med Søs uden børn, fordi alt det, vi havde sammen, smuldrede,« siger han.

I dag er hver femte mand på 50 år barnløs, mens det kun gælder hver ottende kvinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som dog ikke afslører, om manden aktivt selv har valgt, at han ikke vil være far.

På 20 år er andelen af mænd, som ikke har fået børn som 50-årige, steget fra 15 til 20 pct. Og den stadig voksende gruppe af barnløse mænd, var 33-årige Frederik klar til at blive en del af.

Fakta (U)frivilligt barnløse mænd I dag er hver femte mand på 50 år barnløs, mens det kun gælder hver ottende kvinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som dog ikke afslører, om manden aktivt selv har valgt, at han ikke vil være far. På 20 år er andelen af mænd, som ikke har fået børn som 50-årige, steget fra 15 til 20 pct. Blandt mænd, der kun har en grundskoleuddannelse, er hver tredje i dag barnløs. Samtidig er antallet af børn, der blev født af solomødre, steget med 29 pct. siden 2013. Otte pct. af de børn, der blev født i 2016, er undfanget på en klinik. Kilder: Danmarks Statstik, Vidensråd for forebyggelse, Dansk Fertilitetsselskab, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Lege vilde kaniner

Frederik og kæresten Søs Bødker Dinsen mødte hinanden for 11 år siden i Østrig. Seks år senere i Filippinerne luftede Søs tanken om at stifte familie.

»Jeg ville egentlig gerne vente lidt. Jeg var bange for, at den frihed, vi havde til at gøre ting sammen, blev taget fra os,« siger Frederik.

Men Søs havde været klar længe, så hvis det skulle være hende, skulle det være nu. Det var han godt klar over. Samtidig tænkte han, at det nok ville komme til at tage lidt tid.

»Jeg håbede faktisk, at vi skulle lege vilde kaniner en tid,« siger han.

»Andre lagde måske ikke mærke til det, men jeg kunne ikke selv genkende den, jeg var blevet til. Al spontanitet var væk,« siger Frederik Kjærgaard Pedersen om de tre år tid, han sammen med sin kæreste Søs Bødker Dinsen, kæmpede for at blive forælder. Foto: Brian Rasmussen Vis mere »Andre lagde måske ikke mærke til det, men jeg kunne ikke selv genkende den, jeg var blevet til. Al spontanitet var væk,« siger Frederik Kjærgaard Pedersen om de tre år tid, han sammen med sin kæreste Søs Bødker Dinsen, kæmpede for at blive forælder. Foto: Brian Rasmussen

Men det gjorde de ikke.

Tre måneder senere var Søs gravid, men få uger efter tabte hun barnet. Anden gang blev Søs gravid uden for livmoderen og fik fjernet sin højre æggeleder.

»Jeg insisterede på, at vi arbejdede videre med at lave et barn helt naturligt. Jeg kunne ikke overskue at blive henvist til en klinik. Det var ikke de tanker, jeg havde om at blive far,« siger Frederik.

Efter endnu en abort blev fjerde forsøg langtfra Frederiks drøm om at lege vilde kaniner.

Nederlag som mand

Klokken 22.30 hver aften stak han Søs i maveskindet med hormoner, Frederiks sædkvalitet blev undersøgt og konstateret ’normal’, og på en briks blev Søs insemineret med Frederiks sæd.

»Vores liv gik fra at være fyldt med overskud til kun at handle om, hvornår vi stod med det her barn. Alt det fede blev revet væk fra os,« siger Frederik.

Livet som barnløs var en stor kontrast til det spontane liv, de plejede at leve.

»Samtidig var al magt ude af vores hænder. Vi kunne ikke handle os ud af det. Det var et nederlag for mig som mand, at det ikke ville lykkes,« siger Frederik, der ikke er i tvivl om, at Søs var den, der led mest.

Når han havde leveret sin andel i en plastikkop, var han parkeret ved hovedgærdet, hvor han ikke kunne andet end at holde i hånd og humøret oppe for dem begge.

Frederik Kjærgaard Pedersen havde på ingen måde tænkt, at hans lille datter skulle blive til på en fertilitetsklinik: »Fra at være en lyst man har som par, blev det gradvist mere og mere mekanisk og kunstigt,« siger han. Foto: Brian Rasmussen Vis mere Frederik Kjærgaard Pedersen havde på ingen måde tænkt, at hans lille datter skulle blive til på en fertilitetsklinik: »Fra at være en lyst man har som par, blev det gradvist mere og mere mekanisk og kunstigt,« siger han. Foto: Brian Rasmussen

Efter tre forsøg brød han sammen:

»Jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvis det ikke lykkedes nu. Vores liv var fuldstændig styret af behandlingen,« siger han og var på det tidspunkt klar til at vælge børnefamilielivet helt fra.

Sprudlende kæreste nedtrykt

Men Søs var ikke klar til at give op. Parret blev efter fem forsøg henvist til reagensglasbehandling og mødte op til et auditorium med 50 andre ’ufrivilligt barnløse’.

»Shit, det var mange. Vi troede jo kun, det var os, der gik og slåssede med det,« siger Frederik.

Samme oplevelse fik han, da han på en logetur til Amsterdam endelig lukkede op for sin og Søs’ kamp og fik sat ord på, hvor svært det var at se sin sprudlende kæreste fuldstændig nedtrykt.

»Vi havde aldrig talt om den slags i logen,« siger Frederik.

I må endelig spørge, så skal jeg nok svare, lød beskeden til de 14 kammerater.

Og fra den dag blev barnløshed noget, som han også kunne dele med kammeraterne der.

Lettelsen ved at tale med andre i samme situation fik parret til at oprette bloggen Fertilitetsliv.dk for ufrivilligt barnløse.

Frederiks håb er, at også mænd får lyst til at dele deres tanker der.

»Jeg er selv en person, der snakker meget. Men jeg nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, at det her kommer ikke andre ved, selvom det var så stor en del af mit liv,« siger Frederik.

Syv æg i fryseren

Frederik og Søs gik i gang med reagensglasbehandling. 15 æg blev taget ud. 12 befrugtet. 8 vurderet som ’god kvalitet’ og frosset ned.

»Det er vendepunktet for mig. Vauw, otte æg, det er godt nok mange,« siger Frederik.

Ved andet forsøg lykkedes det endelig. Søs var gravid. Nu kunne det ikke gå galt, tænkte Frederik. Lægen havde jo lagt ægget helt op i livmoderen.

»Det var det ubetinget vildeste. Shit, det var vildt,« siger Frederik Kjærgaard Pedersen om sit første møde med sin lille datter Sofia. Foto: Brian Rasmussen Vis mere »Det var det ubetinget vildeste. Shit, det var vildt,« siger Frederik Kjærgaard Pedersen om sit første møde med sin lille datter Sofia. Foto: Brian Rasmussen

Angsten for at miste igen kostede alligevel seks ekstra scanninger, men den 12. januar 2018 fik Frederik sit livs ubetinget vildeste oplevelse.

»Jeg var rørt. Helt vildt. Den her lille prinsesse kommer ud. 3910 g og der var lyd på med det samme,« siger han.

Lille Sofia har fået ham til at glemme alt om de seneste tre års kamp. Selv tanken om endnu et barn tager han helt med ro.

»Jeg har jo stadig en drøm om, at det skal ske helt naturligt. Men ellers har vi jo syv æg i fryseren, og det giver en enorm ro.«

Har du som mand frivilligt eller ufrivilligt aldrig fået børn eller kæmper med at få dem, og har du lyst til at dele dine historie. Så kontakt B.T.s journalist Sine Bach Jakobsen på sija@bt.dk