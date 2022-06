Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er satme bare noget pis.«

Sådan lyder det fra Freddy Kristiansen, der virkelig frygter den strejke piloterne i SAS har varslet,

Og det der er en helt særlig grund til.

Lad os skrue tiden to år og fem måneder tilbage i tiden.

Se Freddys bøvl med SAS I januar 2020 køber Freddy Kristiansen fem returbilletter til San Francsico. Prisen er 52.000 kroner.

Billetterne skal bruges af familien i sommeren 2020.

I 2020 rammer coronapandemien, og USA lukker deres grænse. SAS fortsætter dog deres flyvning, og vil derfor ikke tilbagebetale pengene, men giver Freddy fem vouchers, der skal bruges inden 1. september 2022.

Da USA igen åbner grænserne i august 2021 bruger han de fem vouchers på at bestille fem nye billetter i juli år.

Nu varsler 1.000 piloter i SAS så en strejke fra slutningen af juni, og Freddy aner ikke, hvor han står, hvis rejsen aflyses.

I januar 2020 betalte Freddy Kristiansen 52.000 kroner til SAS for fem returbilletter til San Francisco for hans kone, to drenge samt den ene søns kæreste i sommeren 2020.

Her skulle familien mødes med hans ældste søn og hans kæreste, der bor i den kendte storby i Californien.

Sammen skulle de tage på roadtrip til Los Angeles med besøg i Disneyland og Hollywood samt til spillebyen Las Vegas i Nevada.

Men så ramte coronaen pludselig, og det var ikke længere muligt at komme ind i USA.

»SAS fortsattte med at flyve til USA, selv om der var lukket for, at vi kunne komme ind i landet på grund af coronapandemien,« siger han og tilføjer:

»Hvis de havde stoppet flyvningen, havde vi kunne få pengene tilbage, men det gjorde de ikke. I stedet fik vi fem vouchers til nye flybilletter.«

Dog udløber de fem vouchers 1. september i år, så for de mange penge ikke er tabt, har Fredddy Kristiansen og familien booket flybilletter til San Francisco med afrejse 1. juli.

»Vi ville helst have pengene tilbage, men vi har måtte skynde os at booke her til sommer, inden voucherne udløber,« siger Freddy Kristiansen, der bor i den lille by Annisse nær Helsinge på Nordsjælland.

Men da 1.000 piloter i SAS torsdag varslede strejke om 14 dage, altså fra den sidste uge i juni, blev Freddy Kristiansen og hans familie dybt chokerede.

»Voucherne udløber jo 1. september, og hvis jeg bare får de fem vouchers tilbage, har jeg ingen chance for at nå at bruge dem. Så er de 52.000 kroner bare pist væk,« siger han og slår fast, at han nok ikke er den eneste, der står i den situation.

»Der er sikkert rigitig mange andre, der står i samme i sitaution med nogen vouchers fra de mange aflyste rejser under coronaen.«

B.T. har præsenteret Freddy Kristiansen og hans families sag for Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Han vurderer, at Freddy Kristiansen har ret til at få alle pengene igen, selv om de er betalt med en voucher.

»Hvis flyrejsen bliver aflyst, skal han have refunderet billetprisen, svarende til den nominelle værdi af de vouchers han har betalt med ,« siger Vagn Jelsøe.

B.T. har fredag ringet til pressechefen i SAS for at få at vide, hvad Freddy Kristiansen kan forvente, hvis flyrejsen aflyses.

Manden der tog telefonen lovede, at SAS ville vende tilbage, men det er aldrig sket, og der er heller ikke svaret på B.T.s mail.

Ifølge Vagn Jelsøe vil SAS dog ikke kunne slippe afsted med bare at give Freddy Kristiansen fem nye vouchers.

»Selv hvis SAS hævder, at han kun har krav på at få vouchers igen, så har Forbrugerklagenævnet afgjort, at hvis man har elektroniske vouchers, som man ikke har brugt ved udløbsdatoen, har man krav på at få udbetalt det fulde beløb på disse vouchers,« siger chefkonsulenten.

Freddy Kristiansen er glad, da han hører vurderingen fra Forbrugerrådet.

»Det er den første positive melding jeg har fået, siden vi besilte de rejser,« siger han.

Du har ikke selv ringet og spurgt SAS, hvordan du står, hvis der kommer en strejke og flyrejsen bliver aflyst?

»Nej, jeg venter. Der er pres på dem nu, og jeg tror de oplever, at der ikke er nogen, der vil købe billetter, og for hver dag, der går er det ikke sjovt at være SAS længere,« siger Freddy Kristiansen, der til dagligt arbejder for det store internationale selskab Microsoft, og derfor flyver en del.

»Jeg rejser selv omkring 60 dage om året til konferencer og lignende, men oven på det her, har jeg egentlig ikke lyst til at flyve mere med SAS,« siger han.